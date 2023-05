Guerra all’"occhio pigro" Nelle scuole tanti controlli

Oltre 120 visite già svolte, 30 segnalazioni di casi meritevoli di approfondimento prima dell’ingresso alla primaria e 20 casi con criticità da approfondire in tempi brevi. Sono questi i primi dati riportati dalla terza edizione di "Sight for Kids", il progetto di screening gratuito rivolto a tutti i bambini nati nel 2018 per la prevenzione dei disturbi sull’ambliopia, una patologia oculare conosciuta anche come "occhio pigro" che prevede una riduzione più o meno marcata della capacità visiva di un occhio, o di entrambi, che può essere trattata con possibilità di successo entro i primi 5-6 anni di vita.

Lo screening, avviato il 12 aprile, tutt’ora prosegue nelle scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie, e sarà disponibile alla prevenzione della patologia fino alla fine dell’anno scolastico con l’equipe formata dalle ortottiste Chiara Marchio, Alessandra Renganeschi e Silvia Fiorini. Il progetto, promosso da Lions Club Pesaro Host e Leo Club, è sostenuto dall’assessorato alla Crescita e Gentilezza del Comune di Pesaro e patrocinato della Regione.

"Orgogliosa e felice – ha detto l’assessora Camilla Murgia, (foto con gli altri coinvolti) - - di come la città continui ad attuare iniziative volte al prendersi cura delle nuove generazioni. Lo screening: un’azione importante che consente a tutte le bambine e i bambini della città, con possibili problematiche, di essere intercettati e inseriti in percorsi di cura". Per Nicola Baiocchi, consigliere regionale, è "una bellissima iniziativa, esempio di come i privati e le associazioni possano dare il proprio contributo alla sanità pubblica".

Molto soddisfatta è anche Paola Righetti, presidente Lions Club Pesaro Host per questa "missione che interpreta bene le volontà del club. Nel pesarese, come Lions, ci siamo attivati con l’istituzione e la creazione di Casa "Lions" Tabanelli (a breve presenteremo il restauro del coro ligneo della Chiesa di Sant’Agostino) e abbiamo ideato questo progetto di prevenzione a cui teniamo particolarmente". Sergio Luzi Fedeli, presidente Leo Club, ha poi concluso: "I nostri soci sono sensibili al tema e sempre molto attivi alle diverse attività proposte, come lo screening ma anche per le raccolte di occhiali usati".

g.m.