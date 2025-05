Guerra, diritti umani e Africa centrale

Un incontro per parlare di guerre e diritti umani nell’Africa centrale. È l’iniziativa curata dall’associazione Università per la Pace, che si terrà a Urbino domani alle ore 20,30 nella sala incontri del Monastero di Santa Chiara (fuori le mura) in via Laurana 4. La serata fa parte di un ciclo di incontri focalizzato sui diritti umani nel mondo, con testimonianze di giornalisti e attivisti. Dopo i saluti di Comune, Comitato Unico di Garanzia dell’ateneo e Università per la Pace, interverranno la giornalista Giusy Baioni e il coordinatore dei progetti della Comunità Volontari per il Mondo Attilio Ascani, con la giornalista Asmae Dachan a moderare il dibattito. L’appuntamento, patrocinato da Consiglio Regionale, Amnesty Internationale e ANPI, sarà visibile in streaming sulla pagina FB Università per la Pace.