Guerra in Ucraina e fronte di Gaza. Gabriele Falciasecca (Limes) illustra gli scenari al Masci

Terza guerra mondiale sparsa? Guerre divise? Venti di guerra? Futuro incerto? Di tutto questo si parlerà oggi, alle 17,30, nella sede del Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani di Pesaro (Masci), in via Branca 29. In programma la conferenza del professor Gabriele Falciasecca, esperto di geopolitica e referente per Pesaro della rivista Limes su un tema di attualità: ’Ucraina e Gaza, a quando la pace?’. L’interessante incontro è tenuto da uno dei massimi esperti cittadini di politica internazionale. L’incontro con Falciasecca è a ingresso libero. Un pomeriggio che diventerà un importante momento di riflessione sulla scottante attualità neanche troppo distante da noi. Sarà anche l’opportunità per apprendere e capire meglio le radici dei contrasti e delle tensioni in queste zone geografiche, regioni in cui i conflitti affondano le loro radici in antiche motivazioni geopolitiche e sociali.