Guerra, sesso, inconscio: Recalcati fa il pieno

Tutto esaurito, per Massimo Recalcati e "La Lezione di Freud", ieri mattina all’Auditorium Scavolini. Il celebre psicoanalista ha tenuto la sua conferenza nell’ambito del "Kum! Festival", il cui filo conduttore dei vari incontri che si sono tenuti in città è "Salute. Avere cura".

Recalcati ha iniziato ricordando un aneddoto di Freud, che durante una conferenza diede la parola a un uomo che stava disturbando. "Allo stesso modo – ha spiegato – dobbiamo dare ascolto al sintomo, all’intruso, al divergente, che non deve essere allontanato ma meritevole di parola". Una metafora che, secondo lo psicoanalista, si estende anche all’idea di democrazia, oltre a esprimere tutta la psicoanalisi. Un concetto chiave, che oggi è di grande attualità, laddove ci sono conflitti sanguinosi, come in Medio oriente. "La rinuncia all’uno, ovvero al proprio narcisismo, al fanatismo dell’uno, si risolve nel riconoscere il due, l’altro. Ovunque, ha chiosato, i conflitti sono provocati dall’incapacità di ascoltare l’altro".

Poi Recalcati ha trattato il tema dell’inconscio, che non deve essere inteso come forza irrazionale, incolta e selvaggia, ma al contrario come una forma di ragione. "Una ragione strutturata come linguaggio, che risponde a regole precise. Così come il sogno che, sebbene non organizzato secondo il principio di non contraddizione, ha regole linguistiche ben codificate…". Lo psicoanalista ha poi toccato i cardini della psicoanalisi lacaniana, trattando i grandi temi di attualità, come il disagio psichico, il benessere, i nostri desideri, la sessualità. Su quest’ultimo tema ha ricordato la prima rivoluzione sessuale degli anni ’60, in cui si lottava contro i tabù e la morale sessuofobica, spiegando come oggi, invece, il tema sia l’identità sessuale e il diritto di scegliere la propria.

"Non esiste una sessualità ‘normale’ e ciascuno la vive in modi fantasiosi, spesso influenzati dalle esperienze infantili. Non è istintuale, come negli animali, ma culturale e ha la finalità del piacere e non della riproduzione". E su questo tema, malgrado la psicoanalisi sia criticata riguardo il complesso edipico e la sua funzionalità nella famiglia tradizionale, Recalcati ha sottolineato come si debba invece ripensare il modello di famiglia: "Vi farei sentire, nel mio studio, cosa fanno papà e mamma eterosessuali…". Un’affermazione che ha riscosso un caloroso applauso del pubblico.

In conclusione, lo psicoanalista rivolge un apprezzamento al ministro dell’istruzione Valditara, pur criticato in passato. Recalcati infatti condivide le poesie da imparare a memoria, il divieto di usare il cellulare in classe e il voto in condotta, ritenuto un metodo per promuovere la buona educazione.

Nella stessa mattinata, poco lontano, e cioè al Cinema Astra, si è invece discusso di biotecnologie, intelligenza artificiale e poesia. I relatori, moderati da Luigi Ripamonti, caporedattore del Corriere della Sera, erano Alessandra Brescianini, direttore medico Amgen Italia, Marcello Ienca, professore di Etica dell’intelligenza artificiale, Valerio Magrelli, scrittore e docente universitario, Vito Trianni, dirigente di ricerca Cnr. Una discussione che ha entusiasmato il pubblico, tra poesia e scienza, intelligenza artificiale e creatività umana.