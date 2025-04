Guerrieri, cinque stelle al Vinitaly. La tradizione conquista il mondo

L’azienda agraria Guerrieri di Piagge torna a casa con prestigiosi riconoscimenti dal Vinitaly, unica cantina della provincia premiata con le 5 stelle al concorso internazionale della fiera del vino di Verona, con i Bianchelli del Metauro doc superiore classico "Celso" 2024 e con il Marche bianco Igt "Guerriero bianco" 2023. Il primo un vino rurale ma evoluto, espressione della mineralità e della freschezza del Bianchello, dove acidità e complessità si incontrano. Il secondo ha radici nella valle del Metauro ma parla un linguaggio internazionale grazie al suo taglio balsamico e agrumato freschissimo.

Un successo che Luca Guerrieri dedica a tutto il territorio: "La vittoria – dice – anche quest’anno di nostri due vini, è testimonianza della continuità qualitativa che il nostro territorio e i nostri vini hanno raggiunto. Essere l’unica azienda del Pesarese che quest’anno ha vinto le cinque stelle in questo concorso internazionale tra i più importanti in Europa, guidato da una giuria internazionale di wine professional, formata da giornalisti enogastronomi, enologi e sommelier provenienti da tutto il mondo, è una grande gioia che condividiamo con tutti, anche con le altre aziende che come noi cercano di valorizzare il territorio".

Un risultato che Guerrieri reputa "importante specie in un momento di così grande incertezza, e che ci permette di essere ugualmente positivi sapendo che la costante qualità dei vini valorizza un territorio. Il vino è una cartolina saporita della terra in cui viene prodotto, che va aldilà dei confini e che racconta la storia, l‘autenticità e i valori del luogo di produzione. Tantissimi turisti oggi si muovono grazie al mondo del vino. Grazie al valore dei vini prodotti in un territorio, il turismo esperienziale è sempre più importante: quando una persona va in vacanza vuole approfondire l’autenticità e la conoscenza del luogo in cui soggiorna. Il mondo agricolo quindi può giocare una veste sempre più importante affiancandosi agli operatori turistici". Il segreto del successo e della crescita di questi anni? "I valori trasmessi dai nostri padri, un territorio straordinario che mi meraviglia ogni giorno, i nostri collaboratori unici che con passione e professionalità svolgono un lavoro esemplare, il sostegno avuto da ristoratori, albergatori e residenti del nostro territorio che hanno creduto fortemente nella nostra azienda".

d.e.