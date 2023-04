Guerrieri conquista il Vinitaly, "Cinque stelle" al Bianchello del Metauro

Il Bianchello del Metauro ai vertici mondiali, come dimostrano i premi conquistati dalla cantina Guerrieri di Piagge al recente Vinitaly di Verona. Il Bianchello del Metauro superiore Celso 2022 e il Guerriero del mare Marche bianco Igt 2021, da uve Bianchello, sono stati premiati con le "Cinque stelle" per i punteggi altissimi, superiori a 90 centesimi, ottenuti nelle prove di degustazione del concorso internazionale a cui hanno partecipato 2200 vini da tutto il mondo. In particolare: Celso ha avuto 93 centesimi, Guerriero del Mare 90, unici vini della provincia premiati con "Cinque stelle". Ma Luca Guerrieri sente di dovere "condividere questo successo con tutti gli amici viticoltori della provincia: se il Bianchello del Metauro è cresciuto così tanto il merito è di tutti, compresi i consumatori e i ristoratori che tanta attenzione riservano a questo vitigno e senza i quali esso non sarebbe cresciuto così tanto. Voglio anche ringraziare la mia famiglia e i miei figli Alberto e Maria Giulia che con tanta passione e impegno vivono l’azienda".

La giuria era composta da sommelier, enologi ed esperti di venti nazionalità che hanno valutato i vini alla cieca: "Una conferma delle potenzialità del Bianchello del Metauro capace di farsi capire ovunque. Abbiamo avuto contatti e firmato contratti con Asia, America, Australia e con altri Paesi in una edizione straordinaria. Questo significa che il Bianchello del Metauro è un vero e proprio ambasciatore del territorio e che può richiamare tanti enoturisti qui. Ogni bottiglia che esce è un biglietto da visita per venire a trovarci". Guerrieri sottolinea infine "la lungimiranza che i nostri nonni hanno avuto nell’intuire che il Bianchello poteva sopravvivere ai cambiamenti climatici in arrivo e alla siccità". Celso e Guerriero del mare hanno un tratto comune: uniscono polpa, cioé frutto, florealità e freschezza, con uno scatto in avanti quanto ad acidità, complessità e piacevolezza del calice. Vini, insomma, sempre più alti.

