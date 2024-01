Guerrieri e Pensalfini ok, Gonzalez manca

Guerrieri 6,5. In qualche occasione cincischia troppo col pallone, ma nell’unica vera chiamata di Casolla è presente.

Mancini 6 Monta la guardia soprattutto di Fagotti e nel duello tra under esce alla fine vincitore.

Tomassini 6 Essendo il perno centrale della difesa granata è quello che incrocia più spesso l’ex Casolla che non trova mai spazi per arrivare a concludere.

Riggioni 6 Tiene bene la posizione, guardando da lontano Palazzi e disimpegnandosi con patema, se pressato.

Pensalfini 6,5 Per un’ora buona spinge bene sulla fascia destra, ma il suo lavoro è vanificato: assenti i compagni in area.

Ricci 6 Una sufficienza stiracchiata perché il ragazzo non riesce a contrastare i centrocampisti avversari.

Urbinati 6 Il mediano copre tutta la verticale in mezzo al campo, da area ad area, facendo le due fasi, compresa quella di attaccante aggiunto per dare centimetri sulle palle inattive.

Gonzalez 6 Una punizione finita sulla barriera e poco più. Il regista spagnolo, che aveva messo il sigillo nel pari di Vastogirardi stavolta non si ripete.

Allegrucci 6 Il suo dinamismo non si traduce in vantaggio per il gioco granata.

Antonioni 6 Impiegato come trequartista per necessità non trova il passo per incidere.

Padovani 6 Sta sempre più ritrovando una condizione accettabile, ma non si parla ancora di conclusioni a rete.

Zanni 6 Rileva Antonioni al quarto d’ora della ripresa, dedicandosi alla fase contenitiva

Roberti 6 Rileva ad inizio di ripresa Ricci e da terzino sinistro fa il suo.

Rovinelli 6 Debutto assoluto in prima squadra, giocando quasi una mezzora da esterno offensivo in modo ordinato.