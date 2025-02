Guerrino Grossi muore a 100 anni. Fu prigioniero in Germania

È morto mercoledì il decano del paese Guerrino Grossi, che aveva compiuto il secolo di vita lo scorso giugno. Nato a Sassocorvaro il 10 giugno 1924, in occasione dei cento anni era stato festeggiato dall’amministrazione e soprattutto da amici e dai tanti parenti, a partire dal figlio Lidano e dalla nuora Rosanna, con cui viveva, passando per fratello, sorella, le tre nipoti Erika, Michela e Valentina e le tre pronipoti Agnese, Giulia e Petra. Grossi, che è stato in buona salute fino a metà gennaio, in gioventù è stato prigioniero in Germania; tornato, ha poi fatto l’agricoltore a Sassocorvaro fino alla pensione e al trasferimento a Ca’ Gallo. Le sue passioni di una vita: le bocce e le carte, oltre al suo mitico apetto verde. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di Ca’ Gallo. Scrivono le nipoti: "Ricorderemo i suoi insegnamenti, a volte un po’ duri, le sue abitudini. Ci ha insegnato tanto".