Guerrino Radi morto, lutto a Pesaro: addio allo storico imprenditore dell’edilizia

Guerrino Radi

Pesaro, 2 gennaio 2023 – E’morto a 83 anni Guerrino Radi. Era uno degli imprenditori dell’edilizia più noti in città. Fondatore e titolare della storica ditta di marmi che portava il suo nome, aveva lavorato al fianco delle principali imprese cittadine, partecipando anche ai lavori dell’hotel Excelsior e facendosi apprezzare per le sue doti umane e imprenditoriali.

Guerrino era nato a Fiorenzuola di Focara l’8 aprile 1939. Figlio di famiglia contadina, inizia a lavorare a 12 anni per portare qualche soldo a casa, a 18 anni invece di partire militare emigra in Svizzera perché non si poteva permettere di lasciare la famiglia senza il suo supporto economico.

All’estero riesce a distinguersi per le sue capacità lavorative e relazionali ed ha la fortuna di guadagnare e di costruirsi una casa in Italia. In quegli anni trova anche la sua Rosina con cui si sposa ed ha due figli, Maurizio e Claudia.

Nel 1972 decide di rientrare a Pesaro e nel 1974 apre la sua piccola attività artigianale che riesce poi a fare crescere negli anni grazie alla grande dedizione e all’amore per il suo lavoro.

Negli anni la "Gierre srl lavorazione marmi e cemento" diventa un punto di riferimento a Pesaro collaborando con tutte le più grandi imprese costruttrici a tanti lavori di ristrutturazione edilizia privata e pubblica.

Grande cacciatore e sportivo, Guerrino trasmette la passione travolgente per il ciclismo anche al figlio Maurizio, oggi titolare di "Fisioradi", uno dei centri fisioterapici all’avanguardia in Italia.

Impegnato anche nel sociale, Guerrino Radi ha fatto parte anche del circolo Fornace Mancini per tantissimi anni ricoprendo il ruolo di consigliere e vice presidente. In tanti lo ricordano come persona buona e capace.

Il rosario è oggi alle 20.30, il funerale domani alle 14.30 nella chiesa S. Terenzio di Cattabrighe.