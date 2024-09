Guida all’ascolto riparte dal genio di Schumann

Riprende domani alle 18, nella sala Pallerini di Palazzo Gradari, ’Guida all’ascolto’, condotta dal Maestro Mario Totaro e promossa dalla Filarmonica Gioachino Rossini, con il Comune di Pesaro e AMAT. La rassegna di qest’anno, dedicata a I Primi Romantici, inizia con una serata incentrata su Robert Schumann e la sua "Divina follia". Schumann fu uno dei più grandi geni del romanticismo musicale, morto in manicomio vittima di disturbi mentali che lo accompagnarono per tutta la vita. Letterato oltre che musicista, critico musicale fra i più importanti della storia, dedicò il primo decennio creativo a comporre numerosi brani per pianoforte, capolavori che però apparivano agli ascoltatori dell’epoca "bizzarri, confusi e incoerenti", al punto che nemmeno Clara, moglie di Schumann e pianista di fama mondiale, poté inserirli stabilmente in repertorio. Schumann in quegli anni viveva un tremendo dissidio interiore: da una parte la sua fede progressista e la sua indole individualista che lo spingevano a una sperimentazione radicale; dall’altra la ricerca dell’affermazione sociale e del successo, anche economico. Nell’incontro si prenderanno in esame alcuni brani del ciclo Kreisleriana, spirati a un personaggio creato da E.T.A. Hoffmann, scrittore prediletto da Schumann, Johannes Kreisler. I favolosi Kreisleriana di Schumann ci appaiono come una specie di saggio di critica letteraria sull’opera di Hoffmann fatta tramite la musica. Biglietti a 5 euro, reperibili ai teatri Rossini e Sperimentale e su vivaticket.it.

ma. ri. to.