Guida all’ascolto, tocca a Liszt. Il pianista che fu la prima ’pop star’

Prosegue domani la rassegna Guida all’ascolto, condotta dal Maestro Mario Totaro, (Salone Nobile di Palazzo Gradari "Antonia Pallerini" ore 18). In questo incontro, Totaro parlerà e farà ascoltare la musica di uno dei più importanti musicisti e compositori dell’800, Franz Liszt, l’"intrattenitore avanguardista". Considerato il più grande pianista del suo tempo e una delle personalità artistiche più importanti dell’800, Listz, per l’originalità dei suoi audaci procedimenti, è stato anche il massimo innovatore musicale del suo tempo. Virtuoso impareggiabile, affascinò le platee di tutto il mondo grazie al suo straordinario carisma e al tempo stesso svolse un’importantissima funzione culturale, proponendo opere pressoché sconosciute al grande pubblico. Caso unico nella storia della musica, riuscì a essere la prima "pop star" della storia e al tempo stesso un punto di riferimento per i musicisti più avanzati della sua epoca. Personalità complessa e sfaccettata, uomo dalle vaste conoscenze, costantemente in contatto con gli ambienti culturali più prestigiosi, dimostrò che ricerca della novità e successo non sono due realtà inconciliabili se sorrette da una grande personalità e da un’elevata qualità artistica. La rassegna è promossa dalla Filarmonica Gioachino Rossini, con il Comune di Pesaro e l’AMAT. L’incontro di Guida all’ascolto è sostenuto da SkyTrade International e Sistemi Klein. Biglietto cortesia 5 euro alla biglietteria Teatro Sperimentale il giorno dell’incontro dalle ore 17, in prevendita biglietteria Teatro Rossini e on line su www.vivaticket.com.

