Guida 'Andiamo a ballare': Dj Auerbach distribuisce 5000 copie a Pesaro e Urbino

La guida “Andiamo a ballare“ viene distribuita gratuitamente, in maniera capillare, da Dj Auerbach. "Ci tengo a consegnarla a mano, così da poter raccontare il mio lavoro e qualche aneddoto degli anni passati", racconta. Ha stampato cinquemila copie e circa duemila sono già in giro per la provincia di Pesaro e Urbino.

Un centinaio di disco, un anno di lavoro e ricerca con l’obiettivo che la memoria rimanga impressa e stampata in una brochure. Per tutte quelle persone che hanno ballato negli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90, ma anche per i più giovani che oggi si ritrovano una provincia con sempre meno mirror ball, luci e laser.

Un viaggio intergenerazionale quindi, alla (ri)scoperta del nostro territorio. "Sono passato dal vedere centinaia di locali a contarli sulle dita di una mano", racconta Auerbach. Dal 1979 mette i dischi e fa muovere la gente. Nel suo studio ha 15mila vinili, tutti divisi accuratamente, e negli anni ha collezionato filmati, flyer, manifesti e locandine. Così, con tutto questo materiale a disposizione, ha pensato di fare una guida.

Per info inviare un messaggio via Facebook alla pagina ufficiale Dj Auerbach o una mail a djauerbach@djauerbach.it.