Guida in stato d’ebrezza. Ma a 85 anni se la cava

A 85 anni viene denunciato

perché viene sorpreso al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito: guida in stato di ebbrezza. Il fatto è accaduto l’anno scorso, ma delle sue conseguenze giudiziarie si è discusso nei giorni scorsi dinanzi al giudice monocratico. Per l’85enne, residente nell’entroterra pesarese, è stata disposta un’assoluzione ai sensi dell’articolo 131 bis, e cioè per una particolare tenuità del fatto. In pratica, in questi casi, il reato sussiste ma chi l’ha commesso non viene punito perché la norma ritiene che sia di scarsa offensività. Di certo rimane che, mettersi alla guida dopo aver bevuto un bicchiere di troppo, è una cosa pericolosa e da non fare.

A 20 anni esattamente come a 85.