Guida insolita a chi vuole vivere i monti a piedi

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di natura e gli amanti del territorio. Oggi alle 17 nella sala Volponi di Urbania verrà presentata la nuova guida escursionistica: "Outdoor nelle montagne del Catria e del Nerone". Con l’introduzione di Tarcisio Cleri, l’autore Paolo Ragni presenterà il suo libro che descrive, con grande dovizia di particolari, 20 itinerari a piedi e 6 itinerari in mountain bike tra Catria, Nerone e Petrano, e 16 piscine naturali (le "gorghe") del fiume Bosso. Una guida nuova, piena di suggerimenti su flora, fauna, cultura, corredata da centinaia di fotografie che illustrano i percorsi e ciò di cui si può godere percorrendoli. La guida consente di scaricare in formato GPX tutti gli itinerari che possono così essere facilmente caricati sui dispositivi Gps. Tutti gli introiti dell’autore verranno devoluti all’associazione SottoSopra Odl con sede operativa a Cagli, che da trenta anni opera nel sud del Malawi a favore di progetti per il benessere dei bambini e delle comunità locali. L’organizzazione dell’evento è a cura dell’Associazione Naturalistica "Il Ghiro" con il patrocinio del Comune di Urbania.

am.pi.