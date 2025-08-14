Guida turistica musicale pesarese. Dal Rossini al Torneo ’anti-Sanremo’

Pesaro presenta la nuova Guida turistica musicale della città in formato digitale, un progetto ideato e realizzato da Butik, impresa sociale che si occupa di valorizzazione e promozione territoriale attraverso la musica - in collaborazione con il Comune. "Presentiamo – ha esordito il vicesindaco Daniele Vimini – una nuova guida turistica della città per residenti e turisti perché questi ultimi, soprattutto, cercano i riferimenti di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica e i luoghi della cultura. La guida vuole raccontare la realtà musicale pesarese attraverso i secoli". Quindi in collegamento Alessandra De Caro, co-founder Butik, ha puntualizzato: "Siamo onorati di collaborare con Pesaro alla realizzazione di un progetto nato dall’esperienza del Festival del turismo musicale, organizzato da Butik lo scorso anno. In uno dei workshop di confronto sul tema del turismo musicale, è emersa la necessità di dotarsi di strumenti innovativi e concreti per valorizzare e promuovere il patrimonio musicale delle rispettive città. La mappa rappresenta una risposta a questa esigenza: un mezzo di facile consultazione che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta di luoghi, storie e sonorità capaci di restituire l’identità musicale di ciascun territorio. Oggi questo strumento prende vita, arricchendo la promozione dell’offerta culturale non solo di Pesaro, ma anche di Brescia, Verona e Napoli".

Composta da 51 pagine, la guida documenta 11 luoghi simbolo per le tradizioni e la vita musicali di Pesaro: Teatro Rossini, Casa Rossini, Sonosfera, Conservatorio Rossini, Museo Nazionale Rossini, chiesa Santa Maria Maddalena, chiesa Annunziata, Auditorium Scavolini, Casetta Vaccaj, Spazio Webo, Circolo Mengaroni. "Si parla anche del Rof - ha aggiunto Vimini -, del Plastic negozio di dischi, di Rossini a tavola, di due studentesse eccezionali del Conservatorio: Gioconda De Vito e Renata Tebaldi, delle quattro Orchestre cittadine: Sinfonica Rossini, Filarmonica Rossini, Olimpia e WunderKammer. Poi una chicca: si scopre che dal 1958 al 1974 a Pesaro andava in scena, al vecchio hangar di viale dei Partigiani, il Torneo internazionale della musica leggera trasmesso in Rai e nato per creare un’alternativa al Festival di Sanremo: tra i nomi che hanno calcato il palco, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Orietta Berti". La guida è disponibile, in italiano e inglese, nel sito del Comune di Pesaro alla sezione cultura, nella sottosezione ‘Pesaro Città della Musica’: https://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/pesaro-citta-della-musica/pesaro-guida-turistica-musicale/

Luigi Diotalevi