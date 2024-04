Guidava una potente Audi A6. Multa e sequestro immediato: il giovane non aveva la patente

L’altro ieri, la polizia ha bloccato nel centro di Pesaro una Audi A6 con a bordo due giovani. Entrambi risultavano conosciuti dalla giustizia per reati di vario genere; in particolare il conducente, di origine albanese, nonostante la giovane età, venti anni, risultava averne già combinate molte sia a Pesaro che in altre parti d’Italia. L’ultima che ha fatto è stata quella di guidare un’auto potente senza nemmeno aver mai preso la patente. Il giovane risultava anche inseguito da una notifica di un provvedimento giudiziario che lo riguardava. La potente AudiA6 è stata sequestrata (non è chiaro a chi appartenga) e il ventenne sanzionato.

I controlli da parte della polizia sono stati fatti insieme ad altre pattuglie della provincia con l’impiego anche del Reparto prevenzione crimine di Perugia, nell’ambito del progetto denominato “Alto Impatto”. Sono state controllate sempre l’altra sera 78 persone e 27 veicoli, fermati per le verifiche tra i comuni di Pesaro, Urbino e Fermignano.

Altri controlli sono stati programmati anche per i prossimi giorni.