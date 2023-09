Guidi: "Irrazionale partire dalla Guinza senza che ci siano gli altri progetti"

"Partire ancora una volta dalla galleria della Guinza, senza che ci siano i progetti esecutivi per gli altri lotti della Fano-Grosseto né alcuna certezza di avere gli ingenti finanziamenti necessari per realizzarli, appare davvero irrazionale". Lo sostiene Massimo Guidi (foto), vicesegretario provinciale di Azione, in merito al dibattito che si è riaperto sul completamento della E78, dopo l’annuncio dell’appalto per terminare l’unica canna esistente della galleria. "Tale scelta è stata criticata da molti sindaci dell’Alta valle del Metauro, adducendo ragioni che condividiamo - spiega -. In particolare, Fernanda Sacchi di Mercatello sul Metauro ha ribadito la propria contrarietà ad aprire la galleria senza aver completato il lotto 4, in assenza del quale il traffico dovrebbe usare strade già esistenti o comunque inadeguate, che attraversano anche il centro di Mercatello. Al di fuori dei sindaci contrari si è posto Maurizio Gambini, ribadendo la propria fiducia verso l’iniziativa e assecondando la scelta di Regione e Governo, piuttosto che cercare una posizione condivisa con i sindaci locali: non credo che il tema si possa affrontare invocando la fiducia, occorre ragionare sul fatto che la scelta sia o no irrazionale. Partire di nuovo

dalla Guinza, appare irrazionale. Non completando i lotti, non si potrà nemmeno parlare di normali disagi per i cittadini, gravati da un aumento di traffico su strade non adeguate a tale carico, ma di disagio voluto". Secondo Guidi, l’errore a monte fu ripartire 20 anni fa dalla galleria della Guinza, "un buco nel nulla, non solo metaforicamente", pensando che avrebbe accelerato tutto il progetto, invece di riprendere da Santo Stefano di Gaifa, a Canavaccio, dove nel 1982 si fermò l’E78.

"Rischiamo di ripetere lo stesso sbaglio, oggi, perché nessuno degli altri 38 lotti marchigiani è stato ancora completato - commenta -. Il completamento di quest’ultima canna impiegherà 130 milioni di euro e la si potrà percorrere in una sola direzione, con divieto per mezzi pesanti e massimo 1000 veicoli al giorno. Azione Pesaro Urbino è favorevole al completamento della Fano-Grosseto a quattro corsie, ma ritiene sbagliato investire sulla galleria della Guinza senza aver prima completato gli altri lotti. La scelta più razionale, che sollecitiamo da tempo, sarebbe stata usare le prime risorse (150 milioni di euro) per realizzare il lotto 10, da Santo Stefano di Gaifa a Bivio Borzaga".

Nicola Petricca