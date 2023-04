Guidi presidente onorario per i siti Unesco

Massimo Guidi è diventato presidente onorario dell’Associazione Beni italiani patrimonio mondiale, in cui rientrano gli enti locali che hanno un sito Unesco sul proprio territorio. Dopo averne fatto parte, in rappresentanza di Urbino, dal 2000 al 2004 e dal 2014 al 2022, ne era uscito a dicembre scorso in seguito alle sue dimissioni da assessore.

Durante la recente riunione dell’associazione, a Siena, l’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità la sua nomina a tale carica. Con Guidi, i presidenti onorari salgono a quattro: oltre a lui, ci sono Mario Bagnara di Vicenza, fondatore dell’associazione, Claudio Ricci, ex sindaco di Assisi, e Giacomo Bassi, ex sindaco di San Gimignano. "Il presidente Alessio Pascucci, che ha proposto la mia nomina all’assemblea dei soci e che ringrazio, mi ha chiesto di continuare a collaborare e lo farò volentieri – commenta l’ex vicesindaco di Urbino –. Potrò ancora partecipare, pur senza diritto di voto, anche a incontri e riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea. Dal 2019 ero vicepresidente e destinato a presiedere l’associazione, avendo svolto anche il ruolo di presidente facente funzioni da luglio a dicembre 2022. Essendomi, però, dimesso da assessore comunale, ho deciso di fare un passo indietro ritirando la mia candidatura alla presidenza, anche se l’avrei potuta mantenere con una delega del sindaco. Ho chiesto comunque che il comune di Urbino potesse mantenere un proprio rappresentante nel consiglio direttivo". Tale rappresentante è ora Roberto Cioppi, assessore al Turismo, che ha preso il posto di Guidi. Promossa da Bagnara, all’epoca assessore alla Cultura di Vicenza, l’associazione nacque nel 1997 con un gruppo di sei città e ora conta 52 soci. Essa tiene rapporti con i Ministeri competenti, con la Commissione italiana Unesco, promuove iniziative e può contare anche su un comitato tecnico scientifico.

Urbino vi aderì nel 2000, dopo che il proprio centro storico era stato incluso nella lista del Patrimonio Unesco (5 dicembre 1998). Primo rappresentante della città fu proprio Guidi, allora vicesindaco. "In quegli anni Urbino fece molto sul tema Unesco – racconta –. Nel 2002, per esempio, si celebrarono nella nostra città e a Venezia i 30 anni della Convenzione di Parigi. Durante un convegno di tre giorni, a cui parteciparono anche Bagnara e il segretario generale della Commissione nazionale italiana Unesco, Giovanni Puglisi, fu stilata la “Carta di Urbino“, documento che indicava principi, fondamenti e strumenti per la gestione dei siti Italiani patrimonio dell’umanità, e si misero le basi per la legge 772006, portata in Parlamento attraverso l’azione dell’associazione. In questi ultimi anni, essa ha instaurato rapporti con analoghe associazioni di altri Paesi europei, con l’intento di mettere a confronto esperienze e scambiarsi buone pratiche sulla gestione dei siti Unesco. Aver vissuto l’esperienza dell’associazione per molti di questi suoi primi 25 anni, potendo lavorare e instaurare un rapporto di amicizia con i presidenti Bagnara, Ricci, Bassi e Pascucci e con tanti sindaci di territori che rappresentano le eccellenze dell’Italia, mi ha insegnato tanto e li ringrazio tutti".

Nicola Petricca