Guidi, Rossi e Carobini si dimettono: "I nostri errori in buona fede"

Le voci davano per certo che ieri l’ufficio protocollo di via Puccinotti avrebbe visto il sindaco Gambini ritirare le dimissioni, e invece gli impiegati hanno dovuto protocollare le tre lettere di altre, nuove dimissioni: quelle di tutti e tre i consiglieri del gruppo Urbino RinasciMenti: Massimo Guidi, Gabriele Carobini e Silvia Rossi.

L’annuncio è stato dato, senza che fosse trapelato nulla, durante una conferenza stampa tenutasi ieri di prima mattina in Municipio. Presente, oltre ai giornalisti, lo stesso sindaco Gambini. Prima però Massimo Guidi ha ripercorso tutte le tappe dei tre consiglieri dall’insediamento in consiglio fino ad oggi, con particolare riferimento alle ultime settimane: "Non abbiamo contrattato assolutamente nulla in questi giorni, e il nostro modo di operare è molto diverso dal quadro descritto dall’opposizione. Abbiamo sicuramente fatto degli errori in questi mesi e settimane. Ma sicuramente sono stati errori in buona fede, sia per me che per Carobini e Rossi".

Poi, qualche frecciatina al sindaco: "Non è stato piacevole per nessuno di noi essere considerati dei consiglieri surrogati, nell’accezione negativa del termine. Sono state dette cose molto sgradevoli sul piano personale, cosa che non accetto, e ritengo che la presentazione delle dimissioni da parte del sindaco sia stata una scelta affrettata". Infine, l’annuncio, preceduto da una considerazione: "Comprendiamo che è più difficile gestire una maggioranza con un numero doppio di consiglieri e assessori. Però questo richiede uno sforzo ulteriore, magari anche tramite le persone più vicine al sindaco. Tra i 15 consiglieri di Liberi ci sono tante sensibilità diverse, e noi volevamo dare un segnale forte, ma con intento positivo. Forse non è stato capito, ma questa era la volontà. Ad ogni modo, da giorni non ho più dubbi per cui un paio di giorni fa, senza alcuna trattativa, mi sono visto con Gambini e gli ho annunciato le mie dimissioni, per tagliare qualsiasi discorso e salvaguardare la mia dignità personale. La mia avventura è finita e auguro al sindaco un buon lavoro per la città".

A seguire, inaspettati anche per Guidi, sono arrivati gli annunci di Rossi e Carobini: "Abbiamo ricoperto con serietà e correttezza il ruolo di consigliere – hanno detto i due –, con l’intenzione di fare politica costruttiva. Ma sono state dette troppe, brutte, pesanti cose. Ci sono poi stati degli errori, di cui siamo consapevoli, ma sono venuti a mancare dei presupposti di rispetto e fiducia, anche da parte di tante persone vicine al sindaco. Non andiamo via da Urbino, ci saremo sempre, come cittadini attivi e disponibili a collaborare".

Alla notizia arrivano anche le reazioni dell’opposizione: "È un’altra prova dei ricatti di Gambini – dice Federico Scaramucci, Pd –. Una amministrazione che si regge ormai solo su giochi di potere e personalismi, anziché su una visione chiara e qualche idea per il futuro della città. Ancora una volta, il sindaco dimostra incoerenza e falsità politica: dopo aver promesso compattezza e trasparenza, si ritrova una maggioranza sfaldata, che porta Urbino in una situazione di stallo e inefficienza amministrativa. Il sindaco si assuma le sue responsabilità".

Giovanni Volponi