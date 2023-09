Guinza e progetto esecutivo di 38 km: pronti 130 milioni

Ma qual è lo stato dell’arte della Fano-Grosseto?

Il commissario straordinario per l’E78 Simonini ha rivelato al Carlino il 4 agosto scorso che il bando di gara

per la messa in funzione del traforo della Guinza e per l’adeguamento del tracciato fino a Mercatello sul Metauro avrà un costo a base d’asta di 130 milioni di euro, per il lotto 2 e 3. Poi è in fase di ultimazione il "progetto definitivo-esecutivo per i 38 km mancanti lato Marche, e sarà pronto entro dicembre 2023". Dunque, a quanto pare, Anas sta realizzando anche il progetto esecutivo del lotto 4, chiesto dal sindaco Sacchi.