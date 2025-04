Guinza, lavori senza intoppi: "Finiamo in un anno e mezzo"

"Vedete quella freccia? Indica la direzione dello sviluppo delle Marche": l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli è soddisfatto nel mostrare l’avanzamento dei lavori della Fano-Grosseto nel tratto della Galleria della Guinza. La freccia che indica è infatti quella che segnala l’ingresso del tunnel. La soddisfazione di Baldelli è giustificata perché ormai maneggia abilmente la patata bollente della Fano-Grosseto e i numeri gli danno ragione: nonostante la strada sia ancora un cantiere polveroso bastano meno di dieci minuti per andare da Ca’ Lillina, appena fuori da Mercatello, fino al centro della galleria, a un passo dal confine umbro. Altri tre minuti e potremmo essere dall’altra parte, risparmiando mezz’ora abbondante rispetto ai tornanti del passo di Bocca Trabaria. "I cantieri vanno avanti a pieno ritmo – spiega Baldelli – abbiamo di fronte ancora un’anno e mezzo circa di lavori per riuscire ad aprire questo traforo che è strategico non per le Marche ma per tutto il Centro Italia. Attraversare comodamente una galleria di sei chilometri in sei minuti riduce i tempi di percorrenza verso trenta capoluoghi di provincia di oltre il 30%. Avevamo promesso che sbloccando i lavori della Galleria della Guinza saremmo passati poi agli altri lotti. Lunedì scorso abbiamo approvato in giunta il progetto definitivo del lotto 4, il bypass di Mercatello sul Metauro. Dopo si passerà al lotto 10, riprendendo il tracciato per arrivare a Fermignano e da lì a Urbania. I lavori sono congegnati in stralci successivi, rivedendo l’impostazione data da altre giunte di realizzare la Fano-Grosseto sulle strade ordinarie. Quest’arteria è vitale per cui abbiamo chiesto al commissario straordinario e ad Anas di realizzare stralci raddoppiabili che potranno essere portati facilmente a più corsie, tanto che gli svincoli sono già previsti sfalsati proprio per ovviare questo problema. Il cantiere, poi, è anche sostenibile: nel rispetto delle comunità locali e dell’economia circolare, tutto il materiale di scavo e di risulta sarà utilizzato nel cantiere riducendo il volume di traffico e l’inquinamento. C’è un cronoprogramma dei lavori che tiene conto proprio di queste fasi".

Vincenzo Catone dirigente di Anas Marche traccia le opere più importanti in corso: "Ora stiamo lavorando alla parte idraulica e alla componente impiantistica che è fondamentale in una opera di sei chilometri. Nello stesso momento proseguono anche i lavori per la connessione alla viabilità esistente".

Andrea Angelini