Guinza, siamo all’apertura delle buste. Pedemontana: "Torna il vecchio tracciato"

"Nella gara per l’apertura della galleria della Guinza, siamo alla lettura delle buste che verranno aperte a giorni". Mentre dà l’annuncio relativo all’infrastruttura che collega le Marche all’Umbria, l’assessore Francesco Baldelli, davanti ad una domanda diretta del cronista, allontana scenari negativi, evocati da quanti, recentemente, hanno lamentato che i prossimi interventi in programma per la realizzazione della Pedemontana, possano snaturare l’originario progetto. La Giunta Acquaroli ha detto che investirà sulla Pedemontana e nel giro di un paio di giorni sapremo anche quanto.

In attesa, per fare chiarezza quale tragitto verrà realizzato?

"Nel Piano infrastrutture della Regione Marche, torna la Pedemontana nel concetto strategico di collegamento tra nord, Cagli, e sud, Fabriano, passando per i territori di Serra Sant’Abbondio e Sassoferrato".

Con quali fondi?

"Preso atto che nel 2018 la giunta regionale precedente aveva tolto i 18 milioni di euro per il tratto a nord della Pedemontana, la giunta Acquaroli ha deciso di rimetterli: utilizzerà risorse a libera destinazione della Regione per fare il tratto nord della Pedemontana, partendo da Cagli".

In una visione di sistema come si inserisce la E 78 (Fano Grosseto)?

"Abbiamo ottenuto il completamento della E 78 con una verifica, ottenuta da uno studio ad hoc per cui se dalla Pedemontana facessimo partire due specifiche bretelle, verrebbe garantito il volume di traffico necessario per un completamento potenziale a quattro corsie della Fano Grosseto. Cioè, potremo tornare al progetto originario della E 78, il cosiddetto progetto Paccapelo".

Dove passerebbero le due bretelle?

"Una bretella sarebbe per Fossombrone e un’altra bretella si collegherebbe da Carpegna a Sant’Angelo in Vado, passando per Lunano (dove c’è già un tunnel fatto un tempo proprio per la E78). Ma..."

Ma?

"Sono due questioni distinte: una cosa è la Pedemontana, un’altra cosa è la E78 con le bretelle. In generale, invece, la Regione Marche sta recuperando terreno rispetto alle richieste precedenti che avevano declassato queste strade".

In sintesi parte da Cagli...

"Sì. Il tracciato passa per Serra Sant’Abbondio, costeggia Frontone e arriva a Cagli. Abbiamo recuperato l’elaborazione del tragitto avvenuto negli anni 2000. Abbiamo messo i soldi della Regione in tema di progettazione per la Pedemontana per intercettare gli altri fondi che mancano per il suo completamento: potrà entrare nell’aggiornamento di programma Anas che dice dove si fanno le strade, per il completamento complessivo dell’arteria".

Un piede nella porta per far sì che la Pedemontana finisse nell’elenco delle strade ipotetiche mai realizzate...

"Ecco: siamo al dunque. Per evitare che accadesse ci abbiamo messo i soldi"

Saranno molti di più dei famosi 18 milioni di euro...

"Sì"

Quale orizzonte per la E78?

"E’ un discorso a parte, da fare con il commissario statale. Sulla E78, senza interventi, si generava un flusso di 6.500 veicoli al giorno. Troppo poco per attrarre investimenti. Lo studio ha evidenziato che collegando il territorio intorno avrebbe la percorrenza quotidiana di 25mila mezzi. Ciò legittima il ritorno al vecchio progetto Paccapelo, sposato dalla Giunta Acquaroli: il vecchio corridoio con la possibilità del raddoppio a quattro corsie dell’intero itinerario. Siamo al reperimento delle risorse per una messa a terra a stralci".