Guinza, versante umbro: il nulla tra i boschi

Si continua a parlare della Guinza. Dopo i due convegni dei giorni scorsi a Cagli organizzati dall’Udc e a Gubbio dall’emittente Trg, sulla viabilità verso l’Umbria attraverso il valico della Contessa e l’annuncio dei sindaci di Fano e Gubbio per un incontro prima di Pasqua per avviare strategie comuni, ci siamo recati a verificare lo stato dell’uscita della galleria della Guinza in territorio umbro.

Ai piedi della Guinza abita un ex dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cagli e in seguito di Città di Castello, Piero Pagnetti, il quale ci ha accompagnato risalendo dalla valle del Tevere per dieci chilometri in una strada di soli tre metri fino all’uscita della galleria proveniente da Mercatello. Abbiamo raggiunto la zona, molto isolata, in una piccola valle stretta e a tratti impervia dove occorreranno altri viadotti e gallerie per scendere nella valle del Tevere e collegarsi alla Superstrada verso Arezzo.

A che punto sono le iniziative progettuali nel versante umbro?

"Siamo in mezzo all’Appennino ed è tutto... in alto mare – afferma l’ex dirigente tecnico originario di Cagli Giampiero Pagnetti – al di fuori della galleria per andare a collegarsi con la Fano - Grosseto verso Arezzo. Mi risulta che ancora non ci sia accordo tra i comuni di Selci Lama e San Giustino per far scendere la nuova Superstrada con i dieci chilometri fino a valle. Stanno ipotizzando due tracciati ma che sono comunque in due valli con un territorio ristretto dove occorreranno altre grandi opere di viadotti e brevi gallerie. Quindi ancora tempi lunghissimi e se questi tempi saranno per la seconda canna della Guinza come quelli della prima per la quale furono impiegati circa dieci anni, oltre ai tanti annunci non vedo molte possibilità di veder in tempi brevi completato l’attraversamento dell’ Appennino. Abito a pochi chilometri dove dovrebbe scendere la nuova Superstrada e ritengo che si risolverà ben poco con una nuova galleria se poi non ci sarà un progetto definitivo per proseguire nei restanti dieci chilometri. Qui l’Umbria è attraversata per pochissimi chilometri dalla Fano Grosseto e Arezzo sta proseguendo con nuovi lavori fino a collegarsi alla Orte Cesena e da lì si dovrebbe proseguire verso la Guinza. Ripeto, ci vorranno ancora molti anni".

Quindi una Superstrada con lo sbocco oltre la Guinza rimane problematica. Nel convegno di Cagli sul miglioramento della Contessa, il consigliere regionale Giacomo Rossi ha detto: "Non sarebbe più semplice ed immediato, con i fondi a disposizione attualmente far proseguire la Superstrada da Calmazzo, collegamento con la bretella di Urbino e con lotti finanziabili fino a Mercatello realizzando una viabilità più moderna e scorrevole in tutta la vallata del Metauro? Poi in futuro lo sbocco oltre la Guinza avverrà di conseguenza e senza far arrivare ora due gallerie con uno sbocco scorrevole e sicuro e pochissime possibilità di scendere in Toscana".

Mario Carnali