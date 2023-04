Ha lo sfratto a giorni "Non dormo più la notte"

Sfrattata da casa dopo 20 anni di locazione, con un marito invalido al 100% dal 2018 e un figlio con problemi a carico. Questa sarà la tragica fine della 52enne Lindita Kajmaku (foto), albanese d’origine ma da 30 anni in Italia con regolare permesso, se entro il prossimo 15 aprile, quindi entro la prossima settimana, data di esecuzione dello sfratto, non troverà una sistemazione diversa da quella attuale in zona 5 Torri.

Per la donna, ormai diventata l’unica a sopperire alle esigenze della famiglia viste le gravi condizioni del marito 56enne, l’incubo inizia il 19 gennaio 2022 quando le viene notificata la scadenza contrattuale del suo affitto e la successiva disdetta.

A quel punto parte la sua corsa disperata verso una nuova locazione, sempre in affitto.

Ma a Pesaro non c’è nulla.

"Io non voglio essere un peso per i proprietari di casa – che richiedono lo sfratto per poter probabilmente rivendere l’appartamento in questione -. Sono mesi che cerco una nuova sistemazione ma a Pesaro non si trova nulla – sottolinea Kajmaku -. Ho chiamato agenzie; mi sono rivolta al comune; ad assistenti sociali e sindacati, ma ancora nulla. Sono disperata e non dormo più la notte".

Da gennaio 2023 Kajmaku, dopo 20 anni di regolari pagamenti, ha deciso di non adempiere più alle spese affittuarie: "I proprietari ci stanno trattando come se fossimo reietti, eppure sono anni che ci conosciamo. Ora non pago più fino allo sfratto perché quello che ci stanno facendo non lo trovo corretto. Io non chiedo di restare in quella casa ma pretendo più tempo vista la gravissima condizione del mercato immobiliare in città".

Kajmaku non ha pretese, ogni zona di Pesaro le andrebbe bene o non richiede grandi spazi. Può arrivare a pagare fino a 550 euro di affitto al mese e, in una soluzione ideale, avrebbe bisogno di bagno con doccia per le esigenze del marito.

g.m