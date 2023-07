Ha riaperto la farmacia simulata: preziosa risorsa per l’Università

Da ieri c’è una nuova farmacia in città, si chiama ‘Farmacia dei Torricini’ e ha addetti e clienti speciali. Non possono andarci tutti: si trova all’interno della facoltà di Farmacia dell’ateneo in piazza Rinascimento ed è la ‘farmacia simulata’ universitaria, con arredi nuovi di zecca e tante scatole di medicinali in esposizione, tutte rigorosamente vuote. "La farmacia simulata – ha spiegato il professor Andrea Duranti, responsabile del progetto – esisteva già da circa vent’anni sempre nello stesso edificio ma con arredi più spartani e meno accessoriata, ed è stata inaugurata grazie a Ekofarma, azienda di Urbino che realizza arredamenti per farmacie, che ha fornito gratis tutto il necessario. Viene usata dai nostri studenti per avere un primo approccio con il bancone e i medicinali in modo da giungere preparati al tirocinio curricolare". Tanti gli addetti ai lavori presenti al taglio del nastro per un gioiellino unico in Italia: "È una iniziativa che coinvolge in un modo diverso gli studenti – ha detto il prorettore Vieri Fusi – e che rappresenta un fiore all’occhiello della nostra facoltà, che altri atenei ci stanno copiando". Marco Rocchi, direttore del dipartimento di scienze biomolecolari, ha ricordato che "la farmacia simulata è nata per dare una risposta a una difficoltà oggettiva, cioè il non avere molte farmacie nel territorio dove gli studenti potessero frequentare, ma è diventata una risorsa importante e un vanto per l’ateneo". Fondamentale è stato il connubio tra azienda del territorio, università e ordine provinciale dei farmacisti: il presidente della scuola di farmacia Gilberto Spadoni, il presidente dell’ordine Angelo Pascucci e l’amministratore delegato di Ekofarma Lorenzo Lani hanno coralmente espresso la soddisfazione per la sinergia che si è creata, con l’auspicio che questo luogo, che per gli studenti rappresenta un bel momento pratico ma anche un ricordo entusiasmante, venga mantenuto e migliorato, seguendo le innovazioni che col tempo certamente ci saranno anche nelle farmacie reali. Il corso di farmacia simulata, della durata di otto ore, si distingue anche perché viene condotto da farmacisti professionisti e non da docenti. "Un modo ulteriore – ha concluso Duranti – per avvicinare gli studenti alla futura pratica, con istruttori per i quali le ricette sono pane quotidiano. La farmacia simulata non attenderà settembre: verrà subito usata per un corso di recupero". La farmacista di Urbino Mariangela Casoli, una dei responsabili del corso, ha aggiunto: "Tutto è allestito come una vera farmacia, dai computer alle cassettiere, dai registri agli scaffali. Unica differenza, che le scatole sono vuote e i clienti sono altri studenti. Siamo felici di affiancare l’ateneo in questo piccolo tirocinio, e le tantissime domande degli studenti ci stimolano e ci ripagano di tutto".

g.v.