Ha riaperto l’Archivio di Stato. Ma gli ingressi rimangono limitati

L’Archivio di Stato ha riaperto al pubblico, seppur in maniera limitata. Dopo il forte vento del 17 agosto scorso, la sede urbinate era stata interdetta perché dal tetto erano cadute delle tegole e c’era pericolo che tali cadute potessero ripetersi. Pochi giorni dopo era stata installata una tettoia provvisoria per consentire l’ingresso in sicurezza del personale. Tuttavia, un intervento definitivo di messa in sicurezza deve ancora essere effettuato. Nel frattempo, l’ente ha ottenuto il permesso di aprire la sala lettura in modo contingentato a un massimo di quattro persone alla volta, per continuare a garantire l’accesso agli utenti che costantemente fruiscono dell’antico deposito documentario urbinate. Il tutto sempre in attesa dei lavori al tetto, che spettano al Comune, proprietario dell’edificio che ospita nei due piani superiori la scuola Pascoli. L’archivio è comunque disponibile anche telefonicamente allo 0722 2621.

Gio. Vol.