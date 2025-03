Ha senso parlare di poesia nel mondo dell’AI?

In questi anni di scuola abbiamo scoperto che la poesia ha il potere di portare “qui, lontani dal mondo/al centro delle cose,/nel punto più profondo” (Pierluigi Cappello). Come si può essere allo stesso tempo lontani e al centro delle cose? Sembra una contraddizione ma a volte accade che, per poter comprendere davvero una cosa, occorre allontanarsi e guardarla da un un altro punto di vista. Abbiamo sperimentato che la poesia ci consente di fare proprio questo: a inizio anno abbiamo portato le fotografie che avevamo scattato durante le vacanze estive lasciandoci sorprendere dallo spettacolo sempre nuovo dello stesso paesaggio in tre diversi momenti della giornata e annotando su un taccuino suoni, colori, luce, odori che sentivamo, nonché le sensazioni e i ricordi evocati. Abbiamo proseguito il lavoro nelle ore di Italiano, Arte e informatica. La lettura delle poesie di Betocchi, Pascoli, Caproni e Montale ci ha fatto scoprire che, a uno sguardo attento, la realtà si svela e tutto comincia a parlare. Ci siamo soffermati sulle immagini efficaci e sui versi che più ci colpivano e alla fine ci siamo messi in gioco componendo ciascuno la propria poesia. L’abbiamo poi rappresentata attraverso la tecnica degli impressionisti. Abbiamo così imparato che, in un mondo in cui sembra che la quantità sovrasti la qualità, bastano poche parole, puntuali e significative, o pochi tratti di colore per esprimere qualcosa di vero e profondo.

classe III