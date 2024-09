Ha un’anima siciliana la Città Ideale per gli USA

E’ opera di Pamela Radino la calcografia donata a Washington giorni fa in occasione dell’annuncio del vincitore dell’Urbino Award, il premio dell’Italia per la stampa americana. La stampa raffigura una interpretazione in chiave contemporanea della “Città Ideale“ ed è frutto della formazione urbinate dell’artista Radino, siciliana, già allieva dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. L’incisione è diventata una cartella d’arte, curata dal professor Giovanni Turria e dalla sua Scuola di Grafica; è stata stampata a cura dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, che ha così rinnovato anche quest’anno il sodalizio col Premio. Oltre a Jonathan Karl, giornalista della ABC News, vincitore del Premio, la stampa è stata apprezzata dall’Ambasciatrice d’Italia, Mariangela Zappia, e dagli ospiti della serata di gala.

Tra i tanti in particolare gli ex vincitori l’hanno aggiunta alla loro raccolta di incisioni (è tradizione del Premio fare una cartella d’arte per ogni edizione), e tra questi l’hanno ammirata i presenti alla serata come Helene Cooper del New York Times, Mark Mazzetti, anche lui del New York Times, Wolf Blitzer che è la figura più iconica che esista per la CNN, Sebastian Rotella di PBS, Martha Raddatz anche lei icona storica di ABC News, Kourtney Kube di NBC News, Martha Raddatz di NPR, Ellen Nakashima del Washington Post e poi Thomas L. Friedman, l’editorialista del New York Times, autore del famoso bestseller “Il mondo è piatto“. L’incisione ha suscitato vivo interesse anche da parte ospiti di rilievo, come l’ambasciatore degli Emirati Arabi presso gli USA. Una copia è stata donata a Serafina Hager, presidente dell’Italian Research Institute di Georgetown University e ad Ann Friedman (moglie di Tom Friedman), fondatrice del nuovissimo e innovativo museo “Planet Word“, il primo grande museo dedicato alla parola, costruito in una ex scuola a due passi dalla Casa Bianca. Con le calcografie Urbino continua a fare pubbliche relazioni.

Francesco Pierucci