Ha vinto la tesi di Arianna Antinori sulla meritocrazia

Domani alle 11 nella sala della Tartaruga di palazzo Passionei (via Valerio), si terrà il premio intitolato a Monia Andreani, ex docente della Carlo Bo, assegnato dal CUG di ateneo a tesi di laurea meritevoli in tema di pari opportunità. Dopo i saluti del rettore, interverranno Raffaella Sarti, presidente del Cug, e i componenti della giuria Alberta Arosio, Enrica Veterani e Elena Acquarini. La vincitrice di quest’anno è Arianna Antinori, con una tesi su ‘Meritocrazia: un modello sociale davvero giusto?’, mentre seconda classificata è Sara Mazzoli, con una tesi sui servizi di salute materno-infantile.