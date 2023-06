’Habemus Guinza’, riparte la Fano-Grosseto

Fano-Grosseto, forse stavolta ci siamo davvero.

Ieri il consiglio d’amministrazione di Anas ha approvato il progetto relativo all’adeguamento della galleria della Guinza e al tratto di ulteriori 4 chilometri fino a Mercatello, rispettivamente i lotti 2 e 3, della E78. E, una cosa altrettanto importante, è che è stata accolta la proposta della Regione Marche di ritornare al progetto originario, il cosiddetto ‘progetto Paccapelo’ della Provincia di Pesaro e Urbino, risalente al 2003, che prevede le quattro corsie su tutto il tratto marchigiano e, quindi, anche la realizzazione di una seconda ‘canna’ alla Guinza.

"Quello odierno (di ieri, ndr) è stato un passaggio chiave per sbloccare i lavori sulla incompiuta delle incompiute – evidenzia l’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli –. L’ok all’adeguamento della Guinza e il ritorno al progetto originario del tratto marchigiano, sono belle notizie per chi vive e lavora in provincia di Pesaro e Urbino e attende da quattro decenni un’opera strategica per i collegamenti est-ovest delle Marche e del centro Italia. E’ il frutto di un lavoro di squadra a livello istituzionale (proprio mercoledì l’onorevole Antonio Baldelli ha incontrato l’ingegner Massimo Simonini, Commissario straordinario di governo per la E78, ndr) – aggiunge il componente di palazzo Raffaello -, che passo dopo passo produce risultati concreti per realizzare un’opera attesa da molto tempo e che, una volta riavviata e completata, sarà determinante per riagganciare le regioni più sviluppate d’Europa".

L’assessore prosegue: "Un primo concreto ‘raggio di sole’ era stato lo stanziamento del Cipess del 27 dicembre 2022, presieduto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pari a 150milioni di euro, per l’adeguamento della galleria della Guinza che divide Marche e Umbria. Ora manca solo un ultimo passaggio prima di procedere con la gara: l’ottemperanza alla valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e la firma del Commissario Simonini".

Sui tempi precisi, però, Baldelli preferisce non sbilanciarsi, anche se tutto lascia supporre che entro il 2024 ci possa essere l’inizio del cantiere. Poi, sul ritorno al ‘progetto Paccapelo’ aggiunge: "Tutti gli svincoli sull’arteria, già in questa fase, verranno previsti a livelli ‘sfalzati’, proprio per accentuare l’evidenza che si sta costruendo una strada già predisposta ad essere a quattro corsie".

Nel frattempo, il cronoprogramma prevede: "La gara per l’appalto dei lavori di adeguamento alle nuove normative sulla sicurezza della galleria di 6 chilometri, che in futuro sarà affiancata da un’ulteriore ‘canna’ di analoga lunghezza. E, contestualmente, si sta progettando anche il collegamento tra la galleria della Guinza e l’E45 in territorio umbro e si sta lavorando al progetto dei lotti 4 (bypass di Mercatello) e 10 (bypass di Canavaccio), senza dimenticare che è stato approvato il progetto definitivo del lotto 7 (variante di Urbania)".

Baldelli conclude: "ringraziando il presidente Francesco Acquaroli, il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, Anas e il Commissario Simonini, che hanno mostrato grande attenzione a questo territorio".

Sandro Franceschetti