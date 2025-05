Habiba e Melissa volontarie per promuovere cultura e turismo

Un anno di servizio civile a supporto dell’Ufficio cultura e turismo e del Punto di informazione turistica. Lo stanno affrontando già dal 5 maggio due ragazze giovani, Melissa Martinelli e Habiba El Morabit, che son state selezionate come le più adatte tra quanti hanno fatto domanda. Il progetto del Comune di Fossombrone, avviato in collaborazione con la Regione Marche, che finanzia interamente la misura, si chiama “Vivi Fossombrone da protagonista“, e come detto porterà le due giovani volontarie a lavorare per 12 mesi presso l’Ufficio Cultura e Turismo e il Punto Iat. Uno strumento formativo, il servizio civile, che si attuerà in concreto attraverso lo svolgimento di una esperienza lavorativa che porterà le due volontarie ad acquisire abilità sia tecniche che umane al servizio della comunità.

La selezione era rivolta a giovani disoccupati tra i 18 e 28 anni e dopo attenta valutazione la scelta è caduta su Habiba e Melissa. Sono entrambe di Fossombrone, Habiba è laureata in lingue, Melissa in giusrisprudenza. Per le ragazze l’esperienza è iniziata con l’accoglienza in municipio da parte del sindaco e di tutto lo staff del progetto, dopodiché per loro è iniziato il percorso di formazione. Le ragazze hanno storie ed esperienze formative e professionali diverse ma entrambe sono accomunate dalla voglia di mettersi in gioco, con l’ambizione di trarre il massimo in termini umani e professionali dai prossimi mesi.

a. bia.