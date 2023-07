Hackerata pagina fb dell’Unione ciechi ma raccolta fondi attiva

Brutto scherzo per l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Pesaro, che si è ritrovata con il profilo della pagina Facebook hackerato, con il nome cambiato in "Sexy Games". Un’azione di pessimo gusto, che ha visto l’Unione ciechi far ricorso alla Polizia Postale per denunciare il fatto: "Abbiamo già trovato il colpevole – dicono dall’Uici –, ma per ora ci risulta impossibile riuscire a cambiare il nome perché, secondo le normative Facebook, bisogna aspettare una settimana". In diverse persone hanno smesso di seguire la pagina, magari spaventate da un nome che potrebbe facilmente essere riferito a qualche truffa o sito poco raccomandabile. Pessima mossa, soprattutto dato l’inizio della raccolta fondi denominata "Rete del Dono", volta a sostenere le azioni dell’Unione: "Vogliamo far sapere a tutti i nostri amici e soci che siamo ancora noi a gestire la pagina, seppur con questo nome ingannevole, e che la raccolta fondi è sempre attiva"