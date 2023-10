Halloweekend, Gradara vi aspetta per cinque giorni da brividi

L’Halloweekend di Gradara torna in tutto il suo ‘terrore’: 5 giorni di spettacoli, eventi, visite guidate e molto altro ancora. Si parte sabato per finire in bellezza la sera di Halloween, martedì 31 ottobre. Novità assolute dell’edizione 2023 sono il ‘Disney Horror Show‘ e ‘Una notte alla Rocca Stregata’. Il Disney Horror Show è uno spettacolo in esclusiva dedicato ai 100 anni della Disney, in collaborazione con The Show Production. Sarà uno spettacolo unico nel suo genere, tra musical e teatro, che comprende una cena per la sera dI sabato e un pranzo per domenica nel quale si esibiranno i personaggi malvagi della saga Disney (su prenotazione). Tra un piatto e l’altro del menù, tra la pasta al sugo di scheletro e l’arrosto di dita di mano, ci saranno tante sorprese all’insegna di magia, musica ed effetti speciali. "Una notte alla Rocca Stregata" avrà invece luogo nella notte di martedì, sempre su prenotazione. Il tutto consiste in una vista in notturna nelle sale della Rocca con una guida classica che narrerà la storia del Castello, ma non sarà la sola a far compagnia agli ospiti. Ombre sinistre, rumori misteriosi e oscuri personaggi animeranno la nottata al castello, in collaborazione con Hope for Dance a.s.d. Rimini. Saranno 5 giorni di grande festa dell’orrore all’interno delle mura medievali di Gradara, ed è atteso come sempre un grande pubblico. L’ingresso al borgo è libero e ci saranno tanti eventi diversi, tra i quali alcuni fissi, come i mercatini misteriosi, le bolle stregate e il pozzo stregato e le sue ossa. Ci sarà lo spettacolo per bambini "Severino il fantasmino" (sabato, lunedì e martedì alle 17, domenica ottobre e il 1° novembre alle 10.30 e 11.30), il tour della Rocca di Paolo e Francesca, la passeggiata stregata e la parata infernale dei diavoli martedì 31 ottobre alle 21.30 e 22.30. Giorni da brividi in un’atmosfera unica: verrà premiata anche la maschera più bella. Gradara avverte: "vietato l’ingresso ai fifoni".