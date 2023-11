Halloween, di notte festeggiano i ladri

Ladri in azione a Castelvecchio di Monte Porzio e a Mondolfo la sera di martedì 31 ottobre. A Castelvecchio una banda di ignoti è riuscita a penetrare nella casa di una signora 82enne, residente in via Friuli, vicino a dove si trova l’isola ecologica, mentre la donna era fuori, per partecipare alla messa serale, quindi, grosso modo dalle 18 alle 19,30, quando è già buio. Per i delinquenti non è stato difficile forzare una finestra al piano terra e una volta all’interno, seguendo ormai un copione tristemente consolidato, hanno messo a soqquadro tutte le stanze, concentrandosi in particolare sulla camera da letto, alla ricerca di denaro contante e gioielli, che sono diventati gli unici obiettivi dei topi d’appartamento. Rientrata a casa e accortasi immediatamente che c’erano stati i ladri, la pensionata ha dato subito l’allarme e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di San Lorenzo in Campo. Dalle poche notizie che trapelano non si sa se i malfattori siano riusciti ad arraffare preziosi e contanti o se, invece, si siano allontanati a mani vuote. Quelle che è certo è che la casa della signora è stata rovistata da cima a fondo, con inevitabili danni, che si aggiungono a quelli inferti all’infisso da cui gli ignoti sono entrati. Copione pressoché analogo per il raid compiuto la stessa sera in un’abitazione a Mondolfo, sempre sfruttando la temporanea assenza dei proprietari. Anche qui i ladri, dopo essere penetrati nella casa, hanno messo a soqquadro diverse stanze, ma al momento non si sa se siano riusciti o meno a racimolare soldi e gioielli. In questo caso ad intervenire sono stati i militari del Radiomobile di Fano.

s.fr.