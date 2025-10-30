Halloween, il brivido della multa. La Finanza sequestra 3200 articoli

Tremila duecento: più o meno gli "scherzetti" che non vedrete sugli scaffali la notte di Halloween. La Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino (foto) ha passato al setaccio negozi e bazar della provincia e ha trovato maschere, costumi, decorazioni e accessori privi delle informazioni minime di legge (origine, produttore, composizione e destinazione d’uso).

Risultato: sequestro cautelare di 3200 articoli e segnalazioni alla Camera di Commercio. Un’operazione partita in vista del picco di acquisti del prossimo 31 ottobre, giorno della festa dedicata al famigerato "dolcetto o scherzetto", per mettere in sicurezza il carrello (e la pelle) di grandi e soprattutto piccoli.

La mappa dei controlli è ampia: in campo i finanzieri del Gruppo di Pesaro e delle Compagnie di Fano e Urbino, che hanno rovistato tra scatole e cartellini in diversi esercizi della zona. Lì dove l’etichetta era "mutante", cioè inesistente, sono scattati i sigilli. Il Codice del consumo pretende quelle informazioni proprio per ricostruire la filiera e garantire standard minimi di qualità, evitando che nel trucco di scena o nella plastica di un cappello finiscano materiali di dubbia provenienza. In mancanza, la festa può trasformarsi in un brutto scherzo.

Per i titolari delle attività commerciali controllate dalle Fiamme Gialle è già partito l’iter amministrativo che può costare fino a 25.000 euro. L’obiettivo è quello di disinnescare la concorrenza sleale di chi risparmia sulla sicurezza e lascia agli altri (e ai clienti) il conto finale. Le Fiamme Gialle, da parte loro, rivendicano il presidio "di stagione" su un settore ad alto rischio, dove l’acquisto d’impulso e il prezzo stracciato possono aggirare il buon senso.

Senza la carta d’identità del prodotto, infatti, non si sa e non si può risalire a chi l’ha fatto, con quali materiali e per chi. E quando, come in questo caso, la clientela è fatta soprattutto di bambini, il "minimo sindacale" è sapere cosa finisce sulla pelle o dentro il respiro, tra spray coloranti e lattice economico. Da qui la scelta, non simbolica, del sequestro cautelare.

