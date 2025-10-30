Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Pesaro
CronacaHalloween, il brivido della multa. La Finanza sequestra 3200 articoli
30 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
  4. Halloween, il brivido della multa. La Finanza sequestra 3200 articoli

Maschere, costumi e altro trovati privi delle certificazioni. Sanzionati i venditori .

Tremila duecento: più o meno gli "scherzetti" che non vedrete sugli scaffali la notte di Halloween. La Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino (foto) ha passato al setaccio negozi e bazar della provincia e ha trovato maschere, costumi, decorazioni e accessori privi delle informazioni minime di legge (origine, produttore, composizione e destinazione d’uso).

Risultato: sequestro cautelare di 3200 articoli e segnalazioni alla Camera di Commercio. Un’operazione partita in vista del picco di acquisti del prossimo 31 ottobre, giorno della festa dedicata al famigerato "dolcetto o scherzetto", per mettere in sicurezza il carrello (e la pelle) di grandi e soprattutto piccoli.

La mappa dei controlli è ampia: in campo i finanzieri del Gruppo di Pesaro e delle Compagnie di Fano e Urbino, che hanno rovistato tra scatole e cartellini in diversi esercizi della zona. Lì dove l’etichetta era "mutante", cioè inesistente, sono scattati i sigilli. Il Codice del consumo pretende quelle informazioni proprio per ricostruire la filiera e garantire standard minimi di qualità, evitando che nel trucco di scena o nella plastica di un cappello finiscano materiali di dubbia provenienza. In mancanza, la festa può trasformarsi in un brutto scherzo.

Per i titolari delle attività commerciali controllate dalle Fiamme Gialle è già partito l’iter amministrativo che può costare fino a 25.000 euro. L’obiettivo è quello di disinnescare la concorrenza sleale di chi risparmia sulla sicurezza e lascia agli altri (e ai clienti) il conto finale. Le Fiamme Gialle, da parte loro, rivendicano il presidio "di stagione" su un settore ad alto rischio, dove l’acquisto d’impulso e il prezzo stracciato possono aggirare il buon senso.

Senza la carta d’identità del prodotto, infatti, non si sa e non si può risalire a chi l’ha fatto, con quali materiali e per chi. E quando, come in questo caso, la clientela è fatta soprattutto di bambini, il "minimo sindacale" è sapere cosa finisce sulla pelle o dentro il respiro, tra spray coloranti e lattice economico. Da qui la scelta, non simbolica, del sequestro cautelare.

an.mar.

