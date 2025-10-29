Halloween da brivido (per i negozianti): sequestrati oltre 3.200 articoli non sicuri

Pesaro, 29 ottobre 2025 – Dolcetto, scherzetto e… sequestro. Con l’avvicinarsi di Halloween, la guardia di finanza di Pesaro e Urbino ha scoperchiato il lato meno divertente della festa: quello dei prodotti potenzialmente pericolosi o non a norma, spesso venduti come innocui accessori per bambini. In pochi giorni i finanzieri hanno sequestrato oltre 3.200 articoli tra maschere, costumi, decorazioni e gadget vari, un piccolo esercito di zucche, cappelli da strega e teschi fluorescenti pronti a invadere le vetrine.

L’operazione, coordinata dal comando provinciale, ha coinvolto il gruppo di Pesaro e le compagnie di Fano e Urbino, con controlli a tappeto nei negozi della costa e dell’entroterra. Il bilancio: centinaia di prodotti privi delle indicazioni obbligatorie su origine, produttore, composizione e destinazione d’uso, come impone la normativa europea. In altre parole, nessuna garanzia sulla sicurezza dei materiali, spesso plastici e verniciati, e quindi potenzialmente tossici o infiammabili.

Le sanzioni per i commercianti, segnalati alla camera di commercio, possono arrivare fino a 25mila euro. Ogni anno, in prossimità di Halloween, carnevali o festività simili, la Finanza intensifica i controlli per intercettare articoli contraffatti o privi dei requisiti minimi. E il fenomeno resta diffuso: maschere con vernici potenzialmente tossiche, giocattoli con piccole parti staccabili, luci decorative che potrebbero non essere a norma. Prodotti che, in caso di contatto o inalazione, possono provocare irritazioni, allergie o persino incendi domestici. Il sequestro dei 3.200 articoli è quindi non solo una misura repressiva, ma anche una campagna preventiva di sicurezza pubblica.