Halloween non si smentisce. Bidoni in fiamme, fioccano denunce

Pomeriggio tranquillo a Sant’Orso e notte da paura al Poderino, in occasione dei festeggiamenti di Halloween. "La bella storia a lieto fine" messa in piedi dal Comune in vista dell’appuntamento con "dolcetto o scherzetto" per evitare che si potesse ripetere lo scherzaccio di quel gruppo di ragazzini fuori controllo che nel 2019 aveva messo sotto assedio tutta Sant’Orso…. si è comunque trasformata nella solita storia. Quattro cassonetti dell’immondizia sono stati dati alle fiamme (in via Liguria, via Campania, via Redipuglia e via Frusaglia) da un altro gruppetto di ragazzi intemperanti, che con una gran mole di petardi in tasca ha creato trambusto fino a notte fonda in varie zone della città.

Ma è al Poderino (dove pure l’associazione di quartiere si era impegnata a creare momenti di socialità importanti per distogliere l’attenzione dei ragazzi che frequentano il quartiere da comportamenti deviati) che si sono creati i disagi peggiori, con botti esplosi un po’ ovunque fino a tarda notte, l’arrivo dei pompieri per sedare un piccolo incendio e 4 ragazzini denunciati dalle forze dell’ordine che li hanno individuati e trascinati in caserma fino all’alba.

"Spero che i responsabili paghino i danni, che sono la dimostrazione della stupidità che vige in questo momento in questa realtà - il commento di Paolo Reginelli. presidente di Aset spa - altrimenti i costi dovranno ricadere sulla collettività e non è giusto. Basti pensare che un cassonetto come quelli dati alle fiamme, da 1100 litri, ci costa in media 600 euro. Questi fatti, che non sono i primi sotto l’effetto di Hallloween, sono comunque prima di tutto frutto di una grave maleducazione impartita dai genitori e poi anche dalla società civile".

E dire che i controlli per Halloween erano stati intensificati. "E’ stato svolto un servizio congiunto Polizia locale, Commissariato e Carabinieri sino alle 23 come da ordinanza del Questore - spiega l’assessora Sara Cucchiarini - con presidi fissi nei quartieri di Sant’Orso, Centro Storico e Poderino e presidi mobili in tutti gli altri quartieri (San Lazzaro, Vallato, Bellocchi, Fano Sud) registrando una situazione generale che non ha ravvisato particolari problematiche in merito all’ordine e la sicurezza pubblica sino a quell’ora".

Intorno alla mezzanotte, però, a Sant’Orso "la Polizia locale ha individuato 8 soggetti in possesso di materiale esplodente, ai quali sono state elevate sanzioni per violazione al regolamento di Polizia urbana" e poco dopo l’una di notte, al Poderino, "una pattuglia ha intercettato un gruppo di adolescenti col volto coperto ben attrezzato di materiale incendiario (taniche di benzina) intento a dare fuoco a un cassonetto" in via Redipuglia. "Erano 7 o 8 - hanno raccontato i residenti - che ci hanno tenuto svegli per ore con una raffica di petardi. Non è la prima volta…". La Polizia locale ne ha individuati quattro, con il supporto di una pattuglia di Carabinieri, mentre i vigili del fuoco sedavano l’incendio davanti all’ingresso della Nuti.