Halloween per tutti. Dagli zombi di Gradara alla ’disco’ di Gabicce

Per la giornata e la notte di Halloween, domani, ecco un calendario fitto di appuntamenti nei vari centri del nostro territorio, dai divertimenti per i bambini fino alle serate in discoteca per i giovani.

Torna a Gradara l’Halloweekend, quattro lunghi giorni da brivido per vivere a pieno la festa di Halloween. L’evento mette in campo creature misteriose, orde di zombi e spiritelli che vagheranno per le vie del Borgo, improvvisando spettacoli più o meno inquietanti. Quest’anno le novità saranno due: Una notte alla Rocca Stregata, visita in notturna del castello replicata per 3 giorni ed il Thriller Show lunch e dinner show "La Danza di Bittlejuice". L’antico castello e la sua storia secolare dal 31 ottobre al 2 novembre mostrerà il suo lato oscuro e libererà quegli spiriti che albergano nel suo ventre medievale ed il borgo si trasformerà per quattro lunghi giorni in luogo assai poco raccomandabile.

A Pesaro invece in Piazzale Primo Maggio i negozianti realizzeranno vetrine a tema il 31 ottobre. In particolare "Il Furgoncino" nel suo nuovo locale propone panini "spaventosamente" buoni e "dolcetti o scherzetti" per tutti i bambini. Sempre a Pesaro e sempre il 31 ottobre "Halloween in gioco". Un grande evento per le scuole e le famiglie che declinerà la tradizionale festa di Halloween con giochi di intrattenimento e caccia al tesoro. Appuntamento è alle 17 al Campo Scuola.

A Fano tris di appuntamenti per Halloween 2024. All’ormai tradizionale ‘Bella storia’ di Sant’Orso, collaudata e apprezzata da grandi e piccoli, si aggiungono ‘Una piazza da paura’ (in piazza XX Settembre) e l’evento organizzato da Jump, per bimbi dai 4 ai 13 anni, alla palestra Nuti, zona Poderino. Il giorno clou è, come sempre, il 31 ottobre.

"Bella storia- Halloween a lieto fine" si apre alle 15,30 e fino a sera vedrà protagonisti musica e gastronomia, con la cena speciale del truck food a prezzo agevolato per tutti i partecipanti. Sempre giovedì divertimento anche in piazza XX Settembre dalle 16 fino a notte, tra ‘Truccabimbi della paura’, ‘Tiro al mostro’ e laboratori. Il tutto accompagnato dalle spaventose caramelle ‘horror candy’ e da diaboliche stuzzicherie. In serata doppio concerto di Swing around e Zebratre.

A Vallefoglia ormai è una tradizione Il Giardino dei Colori, il Villaggio delle Zucche che offre un’esperienza unica e indimenticabile, perfetta per tutta la famiglia. Aperto fino al 3 novembre. "Se ami la magia delle zucche, i paesaggi autunnali e le attività all’aria aperta – si legge in una nota – questo è l’appuntamento che non puoi perdere".

A Urbino sempre il 31 ottobre cena e festa in maschera, con dj nel tendone della Pro Loco a Canavaccio. Verrà premiata in questo caso la maschera più bella. E infine a Gabicce Mare infine alla discoteca Baia Imperiale ci sarà giovedì 31 ottobre una serata dalle 23 alle 4 e mezza dedicata ad Halloween con musica e spettacoli a tema.