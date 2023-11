Halloween, pienone e successo. Spettacoli da tutto esaurito

"Quello appena conclusosi a Gradara è stato senza dubbio il miglior Halloween di sempre". Così il presidente della ProLoco Gradara, Tiziano Marchetti, al termine del lungo week end di Halloween 2023. "Gradara si riconferma luogo prediletto da un pubblico eterogeneo per età e per interessi - prosegue -, lo dimostra il successo riscosso dagli eventi curati dalla Proloco di Gradara. Forte di uno staff preparato e coeso, abbiamo centrato in pieno gli obiettivi di questo Halloweekend, creando una serie di spettacoli capaci di attrarre un pubblico proveniente non solo dalla regione ma anche da altre regioni, registrando il tutto esaurito".