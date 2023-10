Halloween, Sant’Orso si riscatta: "Sarà una festa terribilmente sana"

di Tiziana Petrelli

Nel pomeriggio più terrificante dell’anno, a Sant’Orso si organizzano 23 appuntamenti divertenti perché tutti possano trascorrere una serata a lieto fine. Lo spettro degli Halloween passati, infatti, al posto di disgregarle, ha stretto ancora di più le maglie del tessuto sociale di quel quartiere, che anche quest’anno in vista dell’appuntamento con "dolcetto o scherzetto" ha visto bene di evitare che si possa ripetere lo scherzaccio del 2020, quando un gruppo di ragazzini fuori controllo ha messo sotto assedio tutta Sant’Orso. Tra le centinaia di adolescenti che si erano dati appuntamento lì per far festa alla loro maniera, infatti, c’erano state anche delle "zucche vuote", le cui famiglie nei giorni successivi furono subito chiamate in caserma dai carabinieri, perché i figli avevano orgogliosamente pubblicato online, storie con i video dei danni che stavano facendo in giro. Fu un vero Halloween di terrore, tra i residenti dei palazzoni di Sant’Orso nuova.

Anche nel titolo "Bella Storia, Halloween a lieto fine" (quello scelto per il cartellone di eventi organizzato dall’associazione Noi Sant’Orso assieme all’Azione Cattolica e l’Oratorio del quartiere per martedì 31 ottobre dalle 16 alle 22.30), c’è l’intento di voltare pagina. E nel raccontare la nuova storia che Sant’Orso ha creato in questi ultimi tre anni per Halloween - decidendo di accogliere i giovani fanesi negli spazi del quartiere, decidendo di chiudere parcheggi e tratti di strada, coinvolgendo gli esercenti per organizzare una caccia al tesoro (a cui si sono iscritte già tantissime squadre), associazioni, educatori, scuola e persino l’Unità di strada - l’assessore alle Nuove Generazioni del Comune di Fano ha tenuto a rivolgere un appello alle famiglie: "Insieme, per continuare a scrivere una storia bella fatta di volti e sorrisi, di bambini, ragazzi, anziani e famiglie - è l’invito di Barbara Brunori -. Appuntamento martedì 31 ottobre a Sant’Orso nella zona del centro commerciale e del campetto da basket di via Petri. Laboratori, giochi, sport, merenda... Per un pomeriggio divertente. E per la cena food truck davanti alla scuola. Novità di quest’anno sarà il Cinema all’aperto con il film Disney ’Encanto’ (ore 19.30) e l’attesa Caccia al Tesoro (iscrizioni via whatsapp al numero 3665035795) che chiuderà la serata. Tutto gratuito e in sicurezza". "Predisposto anche un piano con le Forze dell’Ordine e la Protezione civile" ha sottolineato l’assessora Sara Cucchiarini. "Il valore della prevenzione - ha concluso l’assessore - sta nel rendere i giovani protagonisti e responsabili. Solo così la nostra comunità potrà essere più solidale e coesa". Insomma, "Trasformeremo questa giornata in un grande sorriso" ha sintetizzato Piero Valori.