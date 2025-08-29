Hangartfest, danza che dialoga. Tre week-end con 24 spettacoli per godere della sperimentazione

Dal 5 al 21 settembre torna a Pesaro Hangartfest, il festival di danza contemporanea sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, che inaugura la sua XXII edizione e apre un nuovo triennio progettuale (2025 – 2027) con il rinnovato sostegno del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo.

Il programma, distribuito su tre weekend e due settimane, propone 24 appuntamenti tra prime assolute e nazionali, coproduzioni, progetti speciali, repliche ed eventi fuori programma, confermando il festival come punto di riferimento per la sperimentazione coreografica e il sostegno ai giovani talenti. A caratterizzare Hangartfest è da sempre la capacità di fondere ricerca artistica e linguaggi contemporanei, con una particolare attenzione all’innovazione tecnologica e ai nuovi scenari delle performing arts. Il cuore del festival batte alla Maddalena – Centro Arti Performative, ex chiesa recentemente riqualificata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, oggi spazio versatile e votato alla creazione. Qui si aprirà il cartellone con numerosi debutti, accogliendo artisti di rilievo internazionale e nuove voci della scena emergente.

Ma Hangartfest è anche un festival diffuso, che anima i luoghi simbolici della città e li trasforma in spazi di dialogo tra pubblico e creazione contemporanea: dal Museo Nazionale Rossini al Salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari, fino alla suggestiva Villa Imperiale, che per il terzo anno ospita performance site-specific nella bellezza del Parco San Bartolo. Il festival rinnova infine il suo legame con l’entroterra pesarese, raggiungendo i borghi di Piobbico e Lunano in collaborazione con il Fe.M Festival di Micro Architettura, dove performance e installazioni dialogheranno con il paesaggio naturale e il patrimonio architettonico. Hangartfest si conferma così un festival dal respiro ampio, capace di riattivare spazi, coinvolgere comunità e portare la danza contemporanea oltre le soglie del teatro, nel cuore della città e del territorio. Un festival, il cui direttore artistico è Antonio Cioffi, che dialoga anche con altri festival come quello della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro. Quest’anno addirittura Hangartfest ha ospitato nel suo spazio della chiesa della Maddalena una parte della rassegna di cinema. Un connubio che ha funzionato. Uno spazio interessante e ricco di stimoli per ogni forma di arte.

La prevendita è aperta su Liveticket e nei punti vendita autorizzati. I possessori della card possono usufruire di tariffe agevolate. Gli eventi a Piobbico e Lunano sono ad ingresso gratuito. Tutti i dettagli sul programma e sulla card sono disponibili su www.hangartfest.it

b. t.