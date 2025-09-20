Hangartfest, due giorni dal ritmo incalzante

Ultimo capitolo per la XXII edizione di Hangartfest, il festival di danza contemporanea che dal 5 settembre ha animato la città di Pesaro con un programma intenso e articolato dedicato alla sperimentazione coreografica e al dialogo tra le arti. Un’edizione che ha offerto a un pubblico numeroso uno sguardo vivo e originale sulla scena contemporanea, tra esperienze immersive e visioni inedite.

Oggi e domani il weekend conclusivo del festival propone un programma che intreccia danza, paesaggi e patrimonio culturale del territorio, con performance avvolte nella natura e progetti artistici capaci di farci guardare il mondo da prospettive nuove e sorprendenti. La giornata odierna prende il via a Piobbico, alle 15, con la performance site specific della danzatrice pesarese Giulia Torri che si muoverà all’interno dell’installazione La barca, realizzata da un collettivo di architetti francesi. Ingresso libero. La sera, alle 21, il Festival si sposta alla Maddalena con High Season, creazione di Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo per la Compagnie Linga di Losanna. Lo spettacolo riunisce un quartetto femminile sulle Quattro stagioni ricomposte di Max Richter, per celebrare i trent’anni della compagnia.

Un omaggio fatto di complicità e sorellanza, dove i motivi vivaldiani, liberati dal loro carattere illustrativo, diventano pura materia musicale e terreno di ricerca per una danza immediata che tocca l’epidermide, senza filtri né schermi.

Anche domani, domenica, in programma un doppio appuntamento. Alle 17, nella bellissima Villa Imperiale va in scena Elastic Empathic, performance firmata e interpretata da Frey Faust e Francesca Pedullà. Il lavoro esplora i concetti di prossimità e distanza attraverso uno sguardo empatico. I corpi, diversi per peso, massa e proporzione, si muovono secondo strategie di ascolto intenso e passaggi pazienti tra il condurre e l’essere condotti, indagando così la natura dei legami e rivelando relazioni inattese con lo spazio.

Alle 21, alla Maddalena, l’ultimo capitolo del Festival sarà dedicato all’esilarante Insectum In Pesaro, creazione di Silvia Gribaudi e Tereza Ondrová. Lo spettacolo, brillante e ironico, racconta il mondo dal punto di vista sorprendentemente poetico di un insetto, esplorando la possibilità di ribaltare la visione antropocentrica dell’esistenza.

Info www.hangartfest.it

b. t.