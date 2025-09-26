Hangartfest ha portato l’armonia della danza e della ricerca

Si è conclusa la 22ª edizione dell’Hangartfest. Il direttore artistico Antonio Cioffi è soddisfatto della qualità e della partecipazione.

Quale è il bilancio?"È un bilancio più che positivo a giudicare dall’afflusso di spettatori, tra l’altro molti visi nuovi, e a giudicare dal loro grado di soddisfazione. Il festival ha offerto al pubblico una grande varietà di spettacoli, da quelli più concettuali a quelli più danzati e immediati, utilizzando luoghi significativi della storia di questa città: la chiesa della Maddalena, Palazzo Gradari, il Museo Rossini e la bella Villa Imperiale, senza dimenticare le performance fatte a Lunano e a Piobbico nel contesto del Festival di Microarchitettura, confermando così la vocazione a festival diffuso".

Quale spettacolo ha ricevuto maggiore successo?"Ogni spettacolo è stato particolare e ha avuto la sua cifra di gradimento e di successo. Ma possiamo dire che tre momenti sono stati particolarmente significativi: l’apertura del festival con il debutto italiano di Honeymoon del coreografo svizzero Sebastian Zuber, spettacolo di grande impatto sul piano teatrale che di sicuro non ha lasciato il pubblico indifferente, poi la performance multimediale Osom - Out of sight out of mind? di Lucia Mauri, che ha offerto agli spettatori prospettive inaspettate e modalità di fruizione immersive e partecipative molto coinvolgenti e non convenzionali. Infine, la chiusura del festival con il doppio spettacolo: il primo, nella cornice affascinante di Villa Imperiale, dove abbiamo presentato Elastic Empathic di Frey Faust e Francesca Pedullà; il secondo, alla Maddalena, dal titolo Insectum in Pesaro della ironica, irriverente e geniale Silvia Gribaudi".

Da dove si riparte per la prossima edizione?"Per il 2026 si partirà sicuramente dall’impegno preso nei confronti dei due coreografi emergenti Lucia Mauri e Michele Ifigenia Colturi con i quali il festival è impegnato in progetti di coproduzione per l’intero triennio. Altro punto di partenza sarà il mantenimento della formula di festival diffuso in uno spazio temporale ristretto. Credo che sia la formula vincente per il futuro: un festival deve lasciare un’impronta forte del suo passaggio nelle persone e questo può avvenire quando l’energia che emana è concentrata e mirata. Richiede anche uno sforzo organizzativo non indifferente, ma la XXII edizione ha dimostrato che Hangartfest è all’altezza della situazione. Non per ultimo, lo spettatore continuerà ad essere sempre di più al centro delle nostre attenzioni – e non solo a settembre, ma durante tutto l’arco dell’anno – perché desideriamo che il festival sia un tutt’uno con la comunità alla quale esso si rivolge in prima battuta".

Quali sono i numeri del 2025?"Il 2025 si è articolato in 24 eventi che, in poco più di 15 giorni, hanno visto un crescendo di spettatori e, soprattutto, hanno portato agli spettacoli un pubblico nuovo. Ma non sono davvero importanti i numeri o le quantità, quanto piuttosto l’interesse che l’associazione Hangartfest è riuscita a sviluppare attorno alle sue attività".

Beatrice Terenzi