Hangartfest, in scena lo spettacolo “In C“

Torna questa sera Hangartfest con lo spettacolo IN C in scena alle 18,30 alla Sala della Repubblica. Gli allievi del Liceo Coreutico Marconi di Pesaro si cimentano nella famosa coreografia di Sasha Waltz, sulla nota partitura di Terry Riley eseguita dagli allievi del Conservatorio G. Rossini. Per domani è prevista una replica.

Sempre domani alle ore 17,30 allo Spazio Bianco, spin-off del Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro: Masako Matsushita interviene nell’installazione Lavatoio delle Preghiere, Fotosculture e discioglimento dell’artista Antonella Sabatini curata da Marcello Sparaventi. "Elegia delle cose Perdute" di Stefano Mazzotta con la Compagnia Zerogrammi sarà invece lo spettacolo di teatro danza in scena al Cortile della Biblioteca Oliveriana sabato alle 21,30.