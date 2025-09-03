Hangartfest, la ricerca del mito. Torna la danza internazionale

Dal 5 al 21 settembre Pesaro torna ad essere capitale della danza contemporanea con Hangartfest, giunto alla XXII edizione. Un festival che negli anni si è ritagliato un ruolo centrale per la sua capacità di sostenere giovani coreografi e intrecciare linguaggi, tecnologie e contaminazioni artistiche. Ventiquattro appuntamenti tra prime assolute, nazionali, progetti speciali ed eventi diffusi, con un filo conduttore: il mito. "Non era previsto un tema, ma è emerso spontaneamente – spiega il direttore artistico Antonio Cioffi – molti artisti, soprattutto giovani, hanno scelto di confrontarsi con i miti classici come punto di partenza e di arrivo".

Il cuore del festival resta lo spazio dell’ex chiesa Maddalena, trasformato grazie anche al recente intervento sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Ma Hangartfest è un festival diffuso: dal Museo Nazionale Rossini a Palazzo Gradari, fino a Villa Imperiale, senza dimenticare le incursioni in provincia, in collaborazione con FeM - Festival di Microarchitettura. L’apertura, venerdì 5 settembre (ore 21), è affidata a Honeymoon di Sebastian Zuber, assolo in prima nazionale che unisce danza e multimedia. Il giorno successivo (ore 15 e 17) si entra al Museo Rossini con Muse di Marta Bevilacqua e Compagnia Arearea, performance site-specific che unisce danza e memoria storica.

Domenica 7 (ore 21) sarà la volta del coreografo residente Michele Ifigenia Colturi con Atteone, prologo e con Cuma, rilettura in chiave contemporanea di miti antichi (sconsigliati ai minori di 14 anni). Martedì 9 la Maddalena accoglie Bianco S, progetto che unisce danza, microsculture, immagini e poesia con la regia di Masako Matsushita. Il giorno seguente debutta Osom – Out of Sight, Out of Mind? di Lucia Mauri (coreografa in residenza), viaggio tra luci e suoni, tra presenze e assenze.

Giovedì 11 spazio a Eves, incontro tra danza e astrofisica. Venerdì 12 tocca a Club, rituale femminile danzato sul ritmo techno, e a seguire The Great Cucumber di Mario Coccetti, assolo distopico sul dominio maschile. Sabato 13 doppio appuntamento con Fitting al Salone Pallerini e, alla sera alla Maddalena, Arsura con il ritorno di Rhuena Bracci e Marco Valerio Amico, vincitori del Premio Ubu 2024. Domenica 14 Olimpia Fortuni e Michela Paoloni presentano in prima assoluta Kor, che indaga il corpo come spazio relazionale. La seconda settimana si apre martedì 16 con Vacuum di Ilenia Romano, ispirato al mito di Elena. Seguono Il sale e il pane con l’hip hop contemporaneo di Marisa Ragazzo e Omid Ighani, e Good Vibes Only di Francesca Santamaria, riflessione sul gesto dello scrolling digitale. Venerdì 19 è la volta di RMX di Pietro Angelini, che rilegge in chiave tecnologica la figura di Narciso. Sabato 20, High Season della Compagnia Linga di Losanna su musiche di Max Richter. Oltre agli spettacoli, il festival investe sul pubblico: percorsi di audience engagement come Territori dello sguardo, Occhi da marziani e i progetti backstage con le scuole avvicinano gli spettatori alla creazione artistica.

"Crediamo molto nella comunità – spiega Paolo Paggi, membro del board artistico – con un festival capace di restituire qualcosa al proprio pubblico". Biglietti alla Maddalena (dal martedì alla domenica in orario 17-19), in loco da un’ora prima dell’evento e online su Liveticket.

Leonardo Damen