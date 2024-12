Hangartfest, lo spettacolo “Redrum“ conquista un Premio Ubu 2024

Arriva una grande soddisfazione per Hangartfest e il Gruppo Nanou di Ravenna che in una gremita Arena del Sole a Bologna ha vinto il Premio Ubu 2024 come miglior spettacolo di danza con la performance Redrum dei coreografi Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci. La premiazione è avvenuta in occasione della Cerimonia di consegna dei Premi Ubu, il più prestigioso riconoscimento del teatro italiano, creato da Franco Quadri. Coprodotto da Ravenna Festival, Operaestate Festival e Hangartfest, Redrum ha aperto la XXI edizione del festival di danza contemporanea Hangartfest lo scorso 3 settembre al centro arti performative Maddalena, in collaborazione con Amat e nel contesto di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura. In scena i danzatori del gruppo Nanou Carolina Amoretti, Marina Bertoni, Andrea Dionisi, Agnese Gabrielli, Marco Maretti e Rhuena Bracci, anche costumista, mentre Marco Valerio Amico ha curato anche le scene e le luci e a Bruno Dorella si devono le musiche originali dello spettacolo. Sul palcoscenico dell’Arena del Sole il coreografo Marco Valerio Amico dedica il Premio a ciascun membro del collettivo, dichiarando che durante il processo creativo non è l’oggetto a stare al centro dell’attenzione, ma le persone e la conoscenza reciproca. A metà tra una performance di danza e un’installazione artistica immersiva, Redrum omaggia Shining, sia il romanzo di Stephen King che l’interpretazione filmica di Stanley Kubrick, evocando l’idea di un luogo inesistente, ma familiare, capace di scatenare un immaginario conturbante popolato da fantasmi e da ricordi in cui si perde il confine tra realtà, sogno e desiderio.

b. t.