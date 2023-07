Hangartfest, l’ultima frontiera Spettacoli internazionali di danza

PESARO

Dal 25 agosto al 16 settembre a Pesaro ci sarà la 20ª edizione dell’Hangartfest, la manifestazione dedicata alla danza contemporanea. La novità è che gli spettacoli non saranno come gli altri anni all’ex chiesa della Maddalena, perché non è agibile. Quindi sarà un festival itinerante alla scoperta del centro storico e non solo. L’inaugurazione sarà infatti a Villa Imperiale venerdì 25 agosto alle 18,30 con “Bolero“. Tra le location anche la Biblioteca Oliveriana che per la prima volta ospita il Festival. "Il nostro museo è la testimonianza della creatività dall’8° secolo in poi – afferma la direttrice Brunella Paolini – l’espressività della danza contemporanea completa un percorso anche storico". Gli altri spazi sono la rinnovata Sala della Repubblica del Teatro Rossini, Palazzo Mosca e i Musei Civici, il Cortile di Palazzo Montani Antaldi. Per la giornata di chiusura di sabato 16 settembre alle 19,30 con lo spettacolo “Le Cirque Asteroide“ che come allestimento prevede un camion c’è l’ipotesi di piazzale Matteotti, ma ancora non è ufficiale.

"Il filo conduttore di quest’anno è la musica dal vivo – spiega il direttore artistico Antonio Cioffi – anche grazie ai progetti che abbiamo messo in piedi con il Liceo Coreutico Marconi e il Conservatorio Rossini". In prima nazionale il 27 agosto alle 18,30 nel cortile di Palazzo Montani Antaldi ci sarà “123 solo duet trio. Nuova danza israeliana“. "E’ un programma di sviluppo per coreografi emergenti", sottolinea Gloria De Angeli, assistente alla direzione artistica. Come l’anno scorso gli organizzatori anche quest’anno hanno invitato l’artista Elisabetta Consonni che presenta il 25 agosto alle 16 a Palazzo Mosca “Il secondo paradosso di Zenone“. Una provocazione sui frenetici ritmi di vita. La performer percorrerà 100 metri in un’ora. Per il secondo anno ci sarà anche l’omaggio al musicista Paolo Giaro con due appuntamenti curati dalla coreografa, regista e ballerina Masako Matsushita. Sabato 16 settembre alle 16,30 e 18 ai Musei Civici con “Decipher“.

"I due spettacoli rientrano nel progetto Giaro in Luce – dice la Matsushita –, dedicato alla sua musica che noi vogliamo diffondere alle nuove generazioni". Alla presentazione il vicesindaco Daniele Vimini: "Il lavoro di un anno si concentra in un mese" e il consigliere regionale Andrea Biancani: "Questo festival è a livello nazionale".

Beatrice Terenzi