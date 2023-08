Cane sul bus, il racconto dell’autista: "Hank è salito all’ultimo momento e si è seduto come un passeggero"

Pesaro, 2 agosto 2023 – "Sembrava un passeggero, era seduto sul sedile, tranquillo". Uno che si è visto in diretta tutto il viaggio, durato quasi un’ora, del cane Hank è Marco Mauri, autista di Adriabus, 27 anni, di Pesaro. Che ieri era in servizio, ed ha trasportato, il cane da Cattabrighe alla stazione di Pesaro. Il cane è riuscito ad "ingannare" anche lui, visto che è sgattaiolato all’ultimo momento sul bus. Mauri la prende sul ridere, mentre racconta....

Il bus era partito alle 6,10 da Gradara, sulla linea 131 (che poi in certi tratti diventa 130). Il bus guidato da Mauri arriva a Cattabrighe alle 6.40 circa. Ed è lì che Hank, fuggito da casa, dopo aver attraversato la Nazionale illeso, sale sul bus, che lui sa portare non lontano dalla casa di viale dei Partigiani, la sua meta.

Ma come ha fatto a salire, lei non si è accorto?

"E’ salito all’ultimo secondo – risponde Mauri – e subito si è andato a sedere sui seggiolini come se fosse un passeggero. Io lavoro da tre anni, una cosa così non mi era mai successa. Mi sono fermato per un attimo, e ho chiesto ai passeggeri, una signora soprattutto, che era vicino a lui: ’è suo questo cane?’ Ma lei mi ha detto di no, gli altri pure".

E quindi?

"Non sapevo cosa fare. Ho chiamato il mio superiore, e gli ho chiesto: guarda, la situazione è questa, come facciamo?"

E lui cosa le ha detto?

"Mi ha detto: ’Aspetta, faccio un giro di telefonate’".

Quindi?

"So che ha chiamato la polizia locale, poi alla fine gli hanno detto di avvertire l’Enpa. Poi mi ha chiesto: ma com’è, tranquillo? Io ho risposto sì....così in effetti era"

Intanto?

"Intanto sono arrivato alla stazione. Mi hanno detto che c’era una volontaria dell’Enpa (in realtà era Anna Trenta dell’associazione ’Le primule di Eva’, ndr), poi il cane è andato via".