Hanlan e McDermott, tanti punti nelle mani

Match pre-natalizio per la Carpegna Prosciutto, chiamata a bissare l’importantissima vittoria ottenuta a Pistoia e cercare di interrompere la tradizione negativa del ko in casa dopo una vittoria esterna (caduta in casa con Scafati e Napoli dopo le vittorie a Brindisi e Milano). Avversaria l’Openjobmetis, sorpresa del campionato scorso nonostante la penalizzazione, ma che quest’anno viaggia nelle zone basse della classifica con soli 6 punti (-4 dalla Vuelle). Il colpo per riaccendere la piazza è arrivato in settimana e debutterà contro la Carpegna Prosciutto, ovvero l’azzurro Nico Mannion in uscita da Baskonia: il play va ad occupare la posizione di Vinnie Shahid (7 punti e 1.8 assist in 20’) e del 2002 Matteo Librizzi a causa dell’assenza dell’ex di giornata Moretti. Mannion abbandona quindi la spagna dopo 12 partite in Liga ACB con soli 2 punti dal campo e l’esperienza in Eurolega da 6 punti a partita. Guardia titolare è Olivier Hanlan, canadese di 193 cm autore di ottime cifre: 18.8 punti e 4.5 assist a partita, che lo rendono 2° miglior marcatore dietro a Moore di Pistoia. Nei ruoli di ala rotazione di americani, con Sean McDermott rientrato l’ultima giornata dopo un mese fuori per una frattura alla mano destra, James Young prelevato da Treviso per sopperire all’assenza del sopracitato McDermott, e quindi assente nell’ultimo match, più i due italiani Woldetensae (6.4 punti col 19% da tre punti) e Nicolò Virginio. Sottocanestro come ala grande ecco Gabe Brown e come centro l’italiano Scott Ulaneo. Nelle prime undici uscite lo straniero era l’ex NBA Cauley-Stein, ora Skylar Spencer (10+5 alla prima contro Milano).

Leonardo Selvatici