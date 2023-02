Hanno difeso una donna, non vogliono premi "Basta un grazie e avere dato l’esempio"

Hanno salvato una donna, ma non vogliono essere premiati. "Intervenire in questi casi dovrebbe essere normale per chiunque. Ci basta essere ringraziati perché possa essere un esempio di cosa sia possibile fare davanti ad un’aggressione in piena regola". A parlare sono gli studenti quindicenni del liceo Mamiani che 48 ore fa, insieme alla propria insegnante, hanno tratto d’impaccio una donna, aggredita in strada, dal marito. "Prima ha cercato di strozzarla con una stampella, poi con le mani. Le grida di aiuto di lei ancora ci rimbombano nella testa", dicono mentre ricostruiscono, a grandi linee, la cronaca della brutta vicenda. "Stavamo facendo ginnastica nel campetto di basket – raccontano – quando due persone, una donna sulla cinquantina e un uomo più grande, dal litigare ad alta voce, sono passati alle mani. Erano in strada, sotto un grande palazzone, vicini ad una automobile con lo sportello aperto. In un istante la situazione è precipitata: lei è stata spinta nell’abitacolo, con la schiena sul sedile anteriore. Anche se ha avuto la prontezza di aprire l’altro sportello, è rimasta sotto il peso di lui che ha cercato di soffocarla premendole la gola con una stampella di traverso. Lei nel fare resistenza ha allontanato la barra della stampella, ma lui ha preso a stringerle le mani al collo". I ragazzi raccontano la scena come se la stessero rivivendo. "Siamo ancora scossi – dicono – anche se siamo contenti di aver difeso la signora". Mentre accadeva l’aggressione, l’intera classe non si è persa d’animo: con la professoressa gli studenti, una trentina, si sono messi a gridare affinché l’uomo desistesse. "Mentre io chiamavo la polizia – spiega una quindicenne – il figlio diciottenne è sopraggiunto per dividere la coppia: il ragazzo ha afferrato la madre per le spalle, cercando di sottrarla alla pressione del padre. Una mia compagna si è messa a dargli una mano, tirando a sua volta, mentre il sessantenne, capito l’andazzo, mollava la presa". Nella concitazione del momento la prof è inciampata rompendosi il malleolo. La signora ancora frastornata e spaventata ha accettato di sedersi su una panchina: urlava contro il marito che l’avrebbe denunciato perché non era la prima volta. Lui è rimasto impassibile e si è dileguato prima dell’arrivo della polizia. Il figlio ci ha ringraziati, ma abbiamo avuto l’impressione che fosse abituato a quelle scene".

Per la classe e l ’insegnante, sono arrivati gli encomi da parte del preside Roberto Lisotti, del sindaco Matteo Ricci e di Andrea Boccanera, presidente del Consiglio d’Istituto. "No grazie, non vogliamo premi – hanno detto ieri i liceali –. Ci bastano i ringraziamenti: è vero non abbiamo girato la testa dall’altra parte, non siamo stati indifferenti, ma abbiamo fatto ciò che è naturale e che tutti dovrebbero fare". Non ci sono ancora denunce, mentre la polizia ha segnalato il caso in Procura.

